Пашинян о трансформации с Россией

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией, которые находятся на этапе трансформации. Об этом он сказал на 7-м съезде правящей партии «Гражданский договор».

«Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить. Отношения с Россией находятся на этапе трансформации.

Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ», — сказал Пашинян.

Он добавил, что политический диалог с Россией продолжит оставаться активным.