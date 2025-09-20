USD 1.7000
Пашинян о трансформации с Россией

12:16 1065

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией, которые находятся на этапе трансформации. Об этом он сказал на 7-м съезде правящей партии «Гражданский договор».

«Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить. Отношения с Россией находятся на этапе трансформации.

Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ», — сказал Пашинян. 

Он добавил, что политический диалог с Россией продолжит оставаться активным.

