Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

«Азерэнержи» о масштабных работах в Карабахе

Сразу после антитеррористических мероприятий, проведенных 19–20 сентября 2023 года, по поручению президента Ильхама Алиева о подключении освобожденных территорий к энергосистеме Азербайджана и обеспечении их устойчивым энергоснабжением «Азерэнержи» проделало масштабные работы. Уже через 4 дня после операции Ханкенди и прилегающие территории были отключены от энергосистемы Армении и подключены к национальной энергосистеме через подстанцию 110 кВ «Шуша». Таким образом, спустя 30 лет оккупации в освобожденном регионе загорелся азербайджанский свет.

За два года, прошедших после антитеррористических мероприятий, в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавендском районе по поручению главы государства «Азерэнержи» реализовало крупномасштабные строительные и восстановительные работы.

В частности, на Сарсангской ГЭС мощностью 50 МВт, построенной по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и находившейся в запущенном состоянии во время оккупации, были проведены срочные ремонтно-восстановительные работы, и в начале октября 2023 года станция была запущена.

Также в Агдеринском районе были отремонтированы и введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции: «Хасанриз» (10 МВт), «Торагай-1» (3 МВт), «Торагай-2» (5,9 МВт), «Торагай-3» (5 МВт) и «Торагай-4» (0,8 МВт).

В соответствии с Карабахской энергетической стратегией в регионе создана современная инфраструктура: для устойчивого энергоснабжения Ханкенди построена полностью закрытая подстанция 110/35/10 кВ «Ханкенди-1», которая уже готова к эксплуатации. От подстанции «Шуша» проложена двухцепная линия длиной 12 км, а 1,8 км в черте города обеспечены подземным кабелем.

От подстанции 110 кВ «Ханкенди-1» в направлении подстанций «Агдам Ковшаг» и «Хасанриз» построены подземные кабельные туннели.

Рабочий персонал Ханкендинского сетевого участка сформирован из местного населения, прошедшего специальные курсы обучения.

В направлении Кельбаджара построена третья кольцевая линия энергоснабжения. С этой целью проложены новые линии 110 кВ по маршрутам Дашкесан–Кельбаджар и Кельбаджар–Горчу, а также завершена линия длиной 16,7 км по маршруту Кельбаджар–Хасанриз до Агдере.

На реке Тертерчай построена малая гидроэлектростанция «Гозлукёрпю» мощностью 14,7 МВт, строительные и монтажные работы завершены, и в настоящее время станция находится на этапе финальной настройки.

Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот
11:40 1961
Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема; все еще актуально
01:36 6875
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
12:59 362
Очередной нож в спину Европе от США
Очередной нож в спину Европе от США
12:40 748
Пашинян о трансформации с Россией
Пашинян о трансформации с Россией
12:16 1066
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
12:05 921
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
11:43 2267
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема, все еще актуально
01:06 4861
Путина разозлили часы сына Кадырова
Путина разозлили часы сына Кадырова
11:34 3106
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
11:30 2189
Президент Сирии о военной операции Турции
Президент Сирии о военной операции Турции
10:53 1993

