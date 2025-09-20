«Азерэнержи» о масштабных работах в Карабахе

Сразу после антитеррористических мероприятий, проведенных 19–20 сентября 2023 года, по поручению президента Ильхама Алиева о подключении освобожденных территорий к энергосистеме Азербайджана и обеспечении их устойчивым энергоснабжением «Азерэнержи» проделало масштабные работы. Уже через 4 дня после операции Ханкенди и прилегающие территории были отключены от энергосистемы Армении и подключены к национальной энергосистеме через подстанцию 110 кВ «Шуша». Таким образом, спустя 30 лет оккупации в освобожденном регионе загорелся азербайджанский свет.
За два года, прошедших после антитеррористических мероприятий, в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавендском районе по поручению главы государства «Азерэнержи» реализовало крупномасштабные строительные и восстановительные работы.
В частности, на Сарсангской ГЭС мощностью 50 МВт, построенной по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и находившейся в запущенном состоянии во время оккупации, были проведены срочные ремонтно-восстановительные работы, и в начале октября 2023 года станция была запущена.
Также в Агдеринском районе были отремонтированы и введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции: «Хасанриз» (10 МВт), «Торагай-1» (3 МВт), «Торагай-2» (5,9 МВт), «Торагай-3» (5 МВт) и «Торагай-4» (0,8 МВт).
В соответствии с Карабахской энергетической стратегией в регионе создана современная инфраструктура: для устойчивого энергоснабжения Ханкенди построена полностью закрытая подстанция 110/35/10 кВ «Ханкенди-1», которая уже готова к эксплуатации. От подстанции «Шуша» проложена двухцепная линия длиной 12 км, а 1,8 км в черте города обеспечены подземным кабелем.
От подстанции 110 кВ «Ханкенди-1» в направлении подстанций «Агдам Ковшаг» и «Хасанриз» построены подземные кабельные туннели.
Рабочий персонал Ханкендинского сетевого участка сформирован из местного населения, прошедшего специальные курсы обучения.
В направлении Кельбаджара построена третья кольцевая линия энергоснабжения. С этой целью проложены новые линии 110 кВ по маршрутам Дашкесан–Кельбаджар и Кельбаджар–Горчу, а также завершена линия длиной 16,7 км по маршруту Кельбаджар–Хасанриз до Агдере.
На реке Тертерчай построена малая гидроэлектростанция «Гозлукёрпю» мощностью 14,7 МВт, строительные и монтажные работы завершены, и в настоящее время станция находится на этапе финальной настройки.