«Азерэнержи» о масштабных работах в Карабахе

Сразу после антитеррористических мероприятий, проведенных 19–20 сентября 2023 года, по поручению президента Ильхама Алиева о подключении освобожденных территорий к энергосистеме Азербайджана и обеспечении их устойчивым энергоснабжением «Азерэнержи» проделало масштабные работы. Уже через 4 дня после операции Ханкенди и прилегающие территории были отключены от энергосистемы Армении и подключены к национальной энергосистеме через подстанцию 110 кВ «Шуша». Таким образом, спустя 30 лет оккупации в освобожденном регионе загорелся азербайджанский свет.

За два года, прошедших после антитеррористических мероприятий, в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавендском районе по поручению главы государства «Азерэнержи» реализовало крупномасштабные строительные и восстановительные работы.

В частности, на Сарсангской ГЭС мощностью 50 МВт, построенной по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и находившейся в запущенном состоянии во время оккупации, были проведены срочные ремонтно-восстановительные работы, и в начале октября 2023 года станция была запущена.

Также в Агдеринском районе были отремонтированы и введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции: «Хасанриз» (10 МВт), «Торагай-1» (3 МВт), «Торагай-2» (5,9 МВт), «Торагай-3» (5 МВт) и «Торагай-4» (0,8 МВт).

В соответствии с Карабахской энергетической стратегией в регионе создана современная инфраструктура: для устойчивого энергоснабжения Ханкенди построена полностью закрытая подстанция 110/35/10 кВ «Ханкенди-1», которая уже готова к эксплуатации. От подстанции «Шуша» проложена двухцепная линия длиной 12 км, а 1,8 км в черте города обеспечены подземным кабелем.