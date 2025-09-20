Очередной нож в спину Европе от США

Администрация США пересматривает политику продажи военной техники европейским странам, ограничивая поставки систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом свидетельствует недавний инцидент с Данией, которая собиралась приобрести многомиллиардную систему, но столкнулась с неожиданным отказом Пентагона.

Как пишет The Atlantic, заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби в начале сентября заявил Госдепартаменту, что не видит ценности в ряде зарубежных продаж и «не поддерживает идею продажи систем Patriot» Дании, так как их количество ограничено и они должны оставаться в распоряжении США.

Ограничения коснулись не только Дании. Действующие и бывшие чиновники администрации сообщили, что Пентагон составил список видов вооружений, находящихся в дефиците, и намерен блокировать новые запросы на их поставку в Европу.

Пока неизвестно, как долго продлится ограничение и какие именно вооружения входят в список. По данным Минобороны США, страна располагает лишь 25% ракет-перехватчиков, необходимых для выполнения планов, что делает Patriot особенно ценным для европейских стран на фоне роста угрозы воздушных атак, включая недавние нарушения воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами.