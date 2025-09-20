Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»

USD 1.7000
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула, что странам Балтии нужно жестче реагировать на нарушение своих границ российскими военными, напомнив о примере Турции, которая в 2015 году сбила российский Су-24.

«Три российских истребителя пролетели над Таллином — еще одно подтверждение того, что усиление охраны восточных границ давно назрело. Граница НАТО на северо-востоке подвергается проверке. Необходимо демонстрировать серьезность намерений. P.S. Турция подала пример 10 лет назад», - написала Шакалене в соцсети Х.

Накануне Эстония заявила, что российские истребители МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство. Похожие обвинения выдвинула и Польша, указав, что самолеты ВС РФ проникли в зону безопасности ее нефтяной платформы в Балтийском море. А ранее российские беспилотники залетели в польское воздушное пространство. 

