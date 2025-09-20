Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку

Израильский бизнесмен Аарон Френкель неожиданно увеличил свою долю в компании Tamar Petroleum, что вызвало оживленные дискуссии в деловой прессе. Издание Globes назвало этот шаг «странным», поскольку он противоречит прежней стратегии Френкеля, ориентированной на продажу активов. В начале текущего года Френкель реализовал 48,3 процента акций принадлежащей ему компании Union Energy Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR. Union Energy является дочерней структурой Tamar Petroleum, владевшей 18,75 процента месторождения «Тамар». Таким образом, SOCAR получила через Union Energy 7 процентов доли в проекте, а также напрямую приобрела на Тель-Авивской фондовой бирже 17,9 процента акций Tamar Petroleum, что обеспечило ей еще 3 процента участия. В результате SOCAR стала обладателем 10 процентов проекта. Общая стоимость сделки составила 373 миллиона долларов (около 1,25 миллиарда шекелей), и в июне она была утверждена правительством Израиля. Однако уже в сентябре Френкель предпринял новый шаг — он приобрел вне биржи у финансово-страховой компании Menora Mivtachim 9 процентов акций Tamar Petroleum за 320 миллионов шекелей (примерно 95 миллионов долларов). В результате его доля выросла до 16 процентов, а доля Menora Mivtachim сократилась с 11,4 до 2,4 процента.

Сделка была заключена по цене 40 шекелей за акцию, что соответствовало рыночной стоимости и не предполагало премии. При этом с начала года котировки Tamar Petroleum выросли на 73 процента, а рыночная капитализация компании достигла 3,5 миллиарда шекелей. В итоге структура акционерного капитала Tamar Petroleum выглядит следующим образом: крупнейший пакет принадлежит бизнесмену Эли Азуру — 24,9 процента акций, эквивалентные 872 миллионам шекелей; SOCAR контролирует 17,9 процента на сумму 627 миллионов шекелей; Аарон Френкель владеет 16 процентами; бизнесмен Моти Бен-Моше располагает пакетом стоимостью 243 миллиона шекелей; компания Menora Mivtachim сохранила долю, оцениваемую в 70 миллионов шекелей. Наряду с этими акционерами среди партнеров по разработке месторождения «Тамар» числятся американская корпорация Chevron с долей 25 процентов и инвестиционный фонд Mubadala из Объединённых Арабских Эмиратов с 11 процентами.

Само месторождение «Тамар», расположенное в акватории Средиземного моря в 90 километрах к западу от Хайфы, было открыто в 2009 году, а добыча началась в 2013 году. Текущая производительность составляет 10,3 миллиарда кубометров газа в год при подтвержденных запасах 291,5 миллиарда кубометров. В числе разработчиков также участвуют компании Isramco и Dor Gas. Деловая пресса указывает, что участие SOCAR в столь масштабном проекте имеет не только коммерческое, но и геополитическое значение, укрепляя стратегическое сближение Баку и Иерусалима. В отчете международной аналитической и консалтинговой компании Wood Mackenzie, базирующейся в Шотландии, подчеркивается, что сделка, по которой SOCAR приобрела 10 процентов в месторождении «Тамар», рассматривается как стратегический шаг: он расширяет присутствие азербайджанской госкомпании на средиземноморском газовом рынке и усиливает диверсификацию поставок газа в регионе. Аналитический ресурс BlackSea Caspia отмечает, что участие SOCAR в проекте воспринимается в Европе как фактор, способный усилить энергетическую безопасность. Ряд европейских стран видят в этом возможность диверсифицировать источники газа и снизить зависимость от российских поставок.