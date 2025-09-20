ООН вышла на тропу войны с Израилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил агентству AFP в пятницу, что мир не должен поддаваться «запугиванию» Израиля, который «продолжает свою разрушительную войну» в Газе и «проводит ползучую аннексию» Западного берега.

«Нас не должен пугать риск возмездия, потому что, независимо от того, делаем мы то, что делаем, или нет, эти действия будут продолжаться, и, по крайней мере, есть шанс мобилизовать международное сообщество для оказания давления, чтобы этого не произошло», - сказал Гутерриш.

Ранее Израиль пригрозил аннексировать Западный берег, если западные страны будут настаивать на признании палестинского государства на встрече высокого уровня ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.