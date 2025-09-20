USD 1.7000
Новость дня
ООН вышла на тропу войны с Израилем

13:17 1286

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил агентству AFP в пятницу, что мир не должен поддаваться «запугиванию» Израиля, который «продолжает свою разрушительную войну» в Газе и «проводит ползучую аннексию» Западного берега.

«Нас не должен пугать риск возмездия, потому что, независимо от того, делаем мы то, что делаем, или нет, эти действия будут продолжаться, и, по крайней мере, есть шанс мобилизовать международное сообщество для оказания давления, чтобы этого не произошло», - сказал Гутерриш.

Ранее Израиль пригрозил аннексировать Западный берег, если западные страны будут настаивать на признании палестинского государства на встрече высокого уровня ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

16:41 22
16:32 2947
16:19 2988
15:50 351
15:38 1019
15:21 1336
14:44 1762
14:22 2705
13:01 4169
02:38 8265
13:41 1580

