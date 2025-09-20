Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены

Итак, квалификация, продолжавшаяся на час дольше запланированного, наконец-то завершилась.
Поул-позишн выиграл Макс Ферстаппен.
Завтра он будет стартовать с первой позиции. Гран-при Азербайджана начнется в 15:00.
*** 17:40
А вот и лидер чемпионата Оскар Пиастри воткнулся в стену!
🔴 PIASTRI’NİN BARİYERLERE ÇARPTIĞI AN!#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/7PNyP8rAmA— Motorsport Türkiye (@motorsportcomtr) September 20, 2025
*** 17:28
И Шарль Леклер въехал в барьер!
💥 ¡ACCIDENTE de LECLERC!— Circuit Specific (@Circuit_Spec) September 20, 2025
❌️ El monegasco no luchará por su 6ª pole seguida en Bakú tras sufrir un accidente a algo más de 7 minutos del final de la Q3
🚩 Quinta bandera roja de la Clasificación.#AzerbaijanF1 #F1 pic.twitter.com/hUyQ5keli2
*** 17:16
Итак, по итогам второй квалификации лучшее время показал Макс Ферстаппен.
Не смогли завершить гонку также Алонсо, Хэмилтон, Бортолето и Стролл.
*** 16:55
Выбыл из борьбы и британец Оливер Берман.
*** 16:47
Первую квалификацию выиграл Ландо Норрис.
Пять пилотов из 20 выбыли из борьбы и не выступят во втором квалификационном заезде.
*** 16:45
Аргентинский гонщик Франко Колапинто тоже повредил свой болид, потеряв контроль на четвертом повороте.
A desperate end to Q1 for Alpine 😖— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wAGs9LeYda
*** 16:32
Начался квалификационный заезд в «Формуле-1».
Пилоты определят, кто и с какой позиции будет стартовать завтра на главной гонке Гран-при Азербайджана.
Неудача постигла тайского гонщика Александра Албона из «Уильямс», а затем - немца Нико Хюлькенберга из «Кик Заубера».
📻 "I'm out. Sorry"— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Gutting for Alex Albon 😖#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/4Vy8aAPqfD
Here's the moment Hulk hit the wall 💥— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
He managed to get going again minus his front wing 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/1jRz37LP2P
*** 15:16
Спринтерскую гонку выиграл швед Дино Беганович из британской команды Hitech TGR.
Второе место у его товарища по команде Люка Браунинга из Великобритании. На третьей строчке - ирландец Александр Данн из Rodin Motorsport (Новая Зеландия).
*** 15:00
Спринтерская гонка в «Формуле-2» началась со столкновения болидов испанца Пепе Марти, норвежца Мартиниуса Стенсхорна и мексиканца Рафаэля Вильягомеса.
🥪 Le hacen un 'sándwich' a Pepe Martí, que se ve obligado a abandonar en la Sprint de F2#F2 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/oIhnlxkG4M— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 20, 2025
*** 13:38
Лучшее время показал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.
У нидерландца Макса Ферстаппена второй результат, у австралийца Оскара Пиастри - третий.
В 16:00 начнется квалификационный заезд. А до этого, в 14:15, стартует спринтерская гонка в «Формуле-2».
*** 13:28
На «Формуле-1» в Баку проходит третья свободная сессия.
Пилоты жалуются на сильный ветер.
Вот так развернуло болид Лиама Лоусона.
Liam Lawson's adventures at Turn 16 👀— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
"Clip it up. Post it to social" 🫡 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/gCeKznk7jU