Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены

Квалификацию выиграл Ферстаппен; ВИДЕО, обновлено 17:58
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:58 6740

Итак, квалификация, продолжавшаяся на час дольше запланированного, наконец-то завершилась.

Поул-позишн выиграл Макс Ферстаппен.

Завтра он будет стартовать с первой позиции. Гран-при Азербайджана начнется в 15:00.

*** 17:40

А вот и лидер чемпионата Оскар Пиастри воткнулся в стену!

*** 17:28

И Шарль Леклер въехал в барьер!

*** 17:16

Итак, по итогам второй квалификации лучшее время показал Макс Ферстаппен.

Не смогли завершить гонку также Алонсо, Хэмилтон, Бортолето и Стролл.

*** 16:55

Выбыл из борьбы и британец Оливер Берман.

*** 16:47

Первую квалификацию выиграл Ландо Норрис.

Пять пилотов из 20 выбыли из борьбы и не выступят во втором квалификационном заезде.

*** 16:45

Аргентинский гонщик Франко Колапинто тоже повредил свой болид, потеряв контроль на четвертом повороте.

*** 16:32

Начался квалификационный заезд в «Формуле-1».

Пилоты определят, кто и с какой позиции будет стартовать завтра на главной гонке Гран-при Азербайджана.

Неудача постигла тайского гонщика Александра Албона из «Уильямс», а затем - немца Нико Хюлькенберга из «Кик Заубера».

*** 15:16

Спринтерскую гонку выиграл швед Дино Беганович из британской команды Hitech TGR. 

Второе место у его товарища по команде Люка Браунинга из Великобритании. На третьей строчке - ирландец Александр Данн из Rodin Motorsport (Новая Зеландия).

*** 15:00

Спринтерская гонка в «Формуле-2» началась со столкновения болидов испанца Пепе Марти, норвежца Мартиниуса Стенсхорна и мексиканца Рафаэля Вильягомеса. 

*** 13:38

Лучшее время показал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

У нидерландца Макса Ферстаппена второй результат, у австралийца Оскара Пиастри - третий.

В 16:00 начнется квалификационный заезд. А до этого, в 14:15, стартует спринтерская гонка в «Формуле-2».

*** 13:28

На «Формуле-1» в Баку проходит третья свободная сессия.

Пилоты жалуются на сильный ветер.

Вот так развернуло болид Лиама Лоусона.

Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 741
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 783
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 4462
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 4970
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
18:13 1287
Большие трения между Израилем и Китаем
Большие трения между Израилем и Китаем наш комментарий, все еще актуально
10:43 3517
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены Квалификацию выиграл Ферстаппен; ВИДЕО, обновлено 17:58
17:58 6741
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот Bloomberg
17:18 1325
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
14:02 10023
Угроза еще одной войны
Угроза еще одной войны новые подробности; все еще актуально
10:02 7329
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 1661

