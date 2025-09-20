USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Пашинян видит Турцию как путь в ЕС

13:24 1609

Активный диалог Еревана и Анкары дает уверенность в том, что в ближайшее время у Армении появится и сухопутное транспортное сообщение с Турцией, а значит, и с Европейским союзом. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян в своем выступлении на съезде правящей партии «Гражданский договор».

«Это также решающий и важный фактор, особенно если учесть, что в этом году мы приняли и после ратификации президентом Армении вступил в силу закон о начале процесса вступления Армении в ЕС, и мы уже активизировали и будем активизировать наши усилия в этом направлении», - подчеркнул Пашинян.

Ранее Министерство иностранных дел Армении опубликовало пресс-релиз по итогам шестой встречи специальных представителей по нормализации отношений между Арменией и Турцией. Согласно сообщению, стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности, направленные на полное урегулирование двусторонних отношений. В этом контексте они обсудили реализацию соглашения об открытии пограничных пунктов, достигнутого 1 июля 2022 года, и условились ускорить этот процесс. Кроме того, представители договорились о проведении технических исследований для восстановления железнодорожного сообщения по линии Гюмри–Карс.

