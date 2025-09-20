Зеленский исключил «корейскую» или «финскую» модель завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает «корейский», «финский» или какой-либо другой сценарий завершения войны с Россией. Интервью украинского лидера с журналистами состоялось 19 сентября.

Глава государства отметил, что разговоры о разных сценариях носят риторический характер. «Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны», — подчеркнул Зеленский, добавив, что именно поэтому Украине нужны гарантии безопасности еще до возможного подписания какого-либо соглашения.

Он согласился с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона о том, что гарантии безопасности не должны ожидать окончания войны, и отметил, что даже временное прекращение огня может служить основой для их предоставления.

Зеленский подчеркнул, что Украина знает, какие шаги первоочередные и какие гарантии безопасности необходимы для предотвращения новой агрессии. «Даже если враг попробует вновь атаковать, он встретит реальное сопротивление», — добавил президент.