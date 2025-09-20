USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

14:02 6126

Сабаильский районный суд Баку постановил заключить под стражу на четыре месяца бывшего заместителя руководителя Инвестиционного департамента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Аднана Ахмедзаде.

Как сообщает haqqin.az, Ахмедзаде обвиняется в действиях, направленных против экономической безопасности страны, а также в особо крупных хищениях в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности.

Арест Ахмедзаде связан с обвинениями в грубом нарушении законодательства страны — в смешивании нефти марки Azeri Light с другими сырыми нефтепродуктами. Эти действия рассматриваются как серьезный удар по надежности азербайджанской нефтяной отрасли и прозрачности рынка.

Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 29
Болиды "Формулы-1" разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" разбиваются о бакинские стены ВИДЕО, обновлено 16:32
16:32 2953
Пашинян разразился комплиментами в адрес России
Пашинян разразился комплиментами в адрес России ОБНОВЛЕНО 16:19
16:19 2997
Фарид Гаибов: Азербайджан остается мировым спортивным центром, наши позиции на международной арене укрепляются
Фарид Гаибов: Азербайджан остается мировым спортивным центром, наши позиции на международной арене укрепляются
15:50 353
Босс «Формулы-1» благодарит Ильхама Алиева, Фарида Гаибова и Анара Алекперова
Босс «Формулы-1» благодарит Ильхама Алиева, Фарида Гаибова и Анара Алекперова
15:38 1022
«Формула-1» остается в Баку еще на четыре года
«Формула-1» остается в Баку еще на четыре года Контракт продлен
15:21 1337
Амирханяна не пустили воевать с Украиной
Амирханяна не пустили воевать с Украиной
14:44 1764
Что за взрывы в Крыму?
Что за взрывы в Крыму?
14:22 2711
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности
13:01 4172
Параллельное государство в Турции?
Параллельное государство в Турции? что там у соседей?; все еще актуально
02:38 8265
Зеленский исключил «корейскую» или «финскую» модель завершения войны
Зеленский исключил «корейскую» или «финскую» модель завершения войны
13:41 1583

