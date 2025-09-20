Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Сабаильский районный суд Баку постановил заключить под стражу на четыре месяца бывшего заместителя руководителя Инвестиционного департамента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Аднана Ахмедзаде.

Как сообщает haqqin.az, Ахмедзаде обвиняется в действиях, направленных против экономической безопасности страны, а также в особо крупных хищениях в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности.

Арест Ахмедзаде связан с обвинениями в грубом нарушении законодательства страны — в смешивании нефти марки Azeri Light с другими сырыми нефтепродуктами. Эти действия рассматриваются как серьезный удар по надежности азербайджанской нефтяной отрасли и прозрачности рынка.