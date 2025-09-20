Что за взрывы в Крыму?

Украинские телеграм-каналы сообщают о поражении российских средств ПВО в Крыму.
По их данным, на спутниковых снимках фиксируются многочисленные очаги пожаров. Последствия уточняются.
