Амирханяна не пустили воевать с Украиной

Российские следователи не пустили на войну с Украиной бизнесмена Араика Амирханяна, который обвиняется в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в декабре 2023 года в Московской области.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, уроженец Армении Амирханян попросился на войну еще до вступления первого приговора в законную силу.

«Еще до предъявления Амирханяну новых обвинений по делу об убийстве Ильи Кивы осужденный за взяточничество и лишенный гражданства Украины бизнесмен попросил отпустить его в зону СВО в приграничье. Логично, но следователи отказались приостанавливать производство по уголовному делу и отказали фигуранту в его просьбе», - рассказал собеседник агентства.

Амирханяну следователи предъявили обвинение в соучастии в убийстве Кивы (ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ). В материалах уголовного дела говорится, что в ходе допроса вину Амирханян не признал.

Несколько дней назад сообщалось о задержании в Подмосковье бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в декабре 2023 года.

Амирханян в июне 2019 года был задержан СБУ по подозрению в организации незаконной переправки людей и хищении имущества на сумму около 20 млн гривен. В 2021 году указом президента Украины Владимира Зеленского лишен гражданства из-за наличия армянского паспорта.

Пророссийски настроенный Илья Кива незадолго до вторжения в Украину в январе 2022 года выехал в Россию, где выступал на телевидении в поддержку оккупации территорий Украины. 6 декабря 2023 года он был убит в Подмосковье.

В июне 2025 года Амирханяна задержали в России по подозрению в передаче информации о местонахождении Кивы, что могло привести к его убийству.

