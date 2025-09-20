USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Израиль может повторить судьбу России

15:04 1481

Ожидается, что исполнительный комитет УЕФА во вторник проголосует по вопросу о приостановке участия национальной сборной Израиля и израильских клубов во всех европейских соревнованиях, пишет Israel Hayom.

Отмечается, что Катар возглавляет крупную инициативу по вынесению этого вопроса на голосование, оказывая давление на членов УЕФА, чтобы обеспечить большинство.

В настоящее время только две или три страны выступают против этого шага, большинство же поддерживает исключение Израиля.

Футбольная ассоциация Израиля работает круглосуточно, лоббируя чиновников УЕФА и используя дипломатические каналы, чтобы не допустить вынесения вопроса на голосование.

Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 40
Болиды "Формулы-1" разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" разбиваются о бакинские стены ВИДЕО, обновлено 16:45
16:45 2964
Пашинян разразился комплиментами в адрес России
Пашинян разразился комплиментами в адрес России ОБНОВЛЕНО 16:19
16:19 3002
Фарид Гаибов: Азербайджан остается мировым спортивным центром, наши позиции на международной арене укрепляются
Фарид Гаибов: Азербайджан остается мировым спортивным центром, наши позиции на международной арене укрепляются
15:50 353
Босс «Формулы-1» благодарит Ильхама Алиева, Фарида Гаибова и Анара Алекперова
Босс «Формулы-1» благодарит Ильхама Алиева, Фарида Гаибова и Анара Алекперова
15:38 1028
«Формула-1» остается в Баку еще на четыре года
«Формула-1» остается в Баку еще на четыре года Контракт продлен
15:21 1341
Амирханяна не пустили воевать с Украиной
Амирханяна не пустили воевать с Украиной
14:44 1772
Что за взрывы в Крыму?
Что за взрывы в Крыму?
14:22 2721
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности
13:01 4176
Параллельное государство в Турции?
Параллельное государство в Турции? что там у соседей?; все еще актуально
02:38 8265
Зеленский исключил «корейскую» или «финскую» модель завершения войны
Зеленский исключил «корейскую» или «финскую» модель завершения войны
13:41 1584

