Израиль может повторить судьбу России

Ожидается, что исполнительный комитет УЕФА во вторник проголосует по вопросу о приостановке участия национальной сборной Израиля и израильских клубов во всех европейских соревнованиях, пишет Israel Hayom.

Отмечается, что Катар возглавляет крупную инициативу по вынесению этого вопроса на голосование, оказывая давление на членов УЕФА, чтобы обеспечить большинство.

В настоящее время только две или три страны выступают против этого шага, большинство же поддерживает исключение Израиля.

Футбольная ассоциация Израиля работает круглосуточно, лоббируя чиновников УЕФА и используя дипломатические каналы, чтобы не допустить вынесения вопроса на голосование.