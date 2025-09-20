«Формула-1» остается в Баку еще на четыре года

Гонки «Формулы-1» будут проводиться в Баку до 2030 года включительно.
Азербайджанская сторона продлила контракт с «Ф-1».
Напомним, предыдущий контракт был рассчитан до 2026 года включительно.
Гонки «Формулы-1» будут проводиться в Баку до 2030 года включительно.
Азербайджанская сторона продлила контракт с «Ф-1».
Напомним, предыдущий контракт был рассчитан до 2026 года включительно.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.