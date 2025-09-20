USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Босс «Формулы-1» благодарит Ильхама Алиева, Фарида Гаибова и Анара Алекперова

После подписания нового контракта между Азербайджаном и руководством «Формулы-1» президент и генеральный директор «Ф-1» Стефано Доменикали заявил:

«Баку полон невероятной энергии, и с момента нашего первого Гран-при здесь в 2016 году «Формула-1» неизменно встречает теплый и восторженный прием у жителей Азербайджана. Трасса уникальна: техничные участки и длинные прямые, пролегающие через потрясающую береговую линию и исторический старый город, каждый год даря насыщенные и захватывающие гонки. Это обновление отражает прочное доверие и приверженность между «Формулой-1», правительством Азербайджана и организатором и прокладывает путь к захватывающему будущему в стране. 

Я хотел бы поблагодарить президента Ильхама Алиева и министра спорта Фарида Гаибова за их постоянные инвестиции и преданность развитию мероприятия, Анара Алекперова и Автомобильную федерацию Азербайджана - за поддержку «Формулы-1» в стране, а также команду Бакинского городского автодрома - за круглогодичный вклад в обеспечение исключительных впечатлений для наших болельщиков, гонщиков и команд». 

Напомним, новый контракт рассчитан до 2030 года включительно.

