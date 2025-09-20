USD 1.7000
Новость дня
Зеленский о создании нового рода войск

15:38 1041

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о формировании отдельных штурмовых войск с дроновой составляющей. Об этом он сообщил 19 сентября во время общения с журналистами.

По словам украинского лидера, в стране уже действуют штурмовые батальоны и полки, которые в 2025 году демонстрируют «хороший результат». «Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю — десять дней и все будет работать», — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что Украина рассчитывает на совместные действия с Польшей и Румынией для защиты от российских дронов.

Зеленский предложил, чтобы ПВО Украины и Польши действовали согласованно: украинские системы сбивали цели, угрожающие как украинской, так и польской территории, а польские силы — прикрывали западные регионы Украины. «Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем», — добавил президент.

Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 46
Болиды "Формулы-1" разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" разбиваются о бакинские стены ВИДЕО, обновлено 16:45
16:45 2974
Пашинян разразился комплиментами в адрес России
Пашинян разразился комплиментами в адрес России ОБНОВЛЕНО 16:19
16:19 3007
Фарид Гаибов: Азербайджан остается мировым спортивным центром, наши позиции на международной арене укрепляются
Фарид Гаибов: Азербайджан остается мировым спортивным центром, наши позиции на международной арене укрепляются
15:50 354
Босс «Формулы-1» благодарит Ильхама Алиева, Фарида Гаибова и Анара Алекперова
Босс «Формулы-1» благодарит Ильхама Алиева, Фарида Гаибова и Анара Алекперова
15:38 1033
«Формула-1» остается в Баку еще на четыре года
«Формула-1» остается в Баку еще на четыре года Контракт продлен
15:21 1345
Амирханяна не пустили воевать с Украиной
Амирханяна не пустили воевать с Украиной
14:44 1775
Что за взрывы в Крыму?
Что за взрывы в Крыму?
14:22 2723
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности
13:01 4180
Параллельное государство в Турции?
Параллельное государство в Турции? что там у соседей?; все еще актуально
02:38 8265
Зеленский исключил «корейскую» или «финскую» модель завершения войны
Зеленский исключил «корейскую» или «финскую» модель завершения войны
13:41 1587
