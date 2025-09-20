Зеленский о создании нового рода войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о формировании отдельных штурмовых войск с дроновой составляющей. Об этом он сообщил 19 сентября во время общения с журналистами.

По словам украинского лидера, в стране уже действуют штурмовые батальоны и полки, которые в 2025 году демонстрируют «хороший результат». «Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю — десять дней и все будет работать», — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что Украина рассчитывает на совместные действия с Польшей и Румынией для защиты от российских дронов.

Зеленский предложил, чтобы ПВО Украины и Польши действовали согласованно: украинские системы сбивали цели, угрожающие как украинской, так и польской территории, а польские силы — прикрывали западные регионы Украины. «Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем», — добавил президент.