Фарид Гаибов: Азербайджан остается мировым спортивным центром, наши позиции на международной арене укрепляются

«Это гарантирует, что наша страна продолжит оставаться мировым центром проведения крупных спортивных мероприятий, оставляя при этом вдохновляющее наследие для будущих поколений благодаря силе спорта, - говорит министр. - За эти годы Гран-при Азербайджана превратился в одну из самых ожидаемых гонок в календаре «Формулы-1», демонстрируя не только захватывающие зрелища на трассе, но и красоту, энергию и гостеприимство нашей столицы. Это расширение подтверждает нашу приверженность проведению мероприятий мирового уровня и еще больше укрепляет позиции Азербайджана на международной арене. Вместе мы продолжим представлять Баку как динамичный спортивный город мирового уровня, приглашая болельщиков со всего мира ощутить как азарт «Формулы-1», так и уникальный дух нашего города и страны».

Напомним, новый контракт на проведение Гран-при Азербайджана «Формулы-1» рассчитан до 2030 года включительно.