Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Фарид Гаибов: Азербайджан остается мировым спортивным центром, наши позиции на международной арене укрепляются

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, комментируя продление контракта между Азербайджаном и «Формулой-1», заявил, что расширение партнерства отражает видение и курс руководства Азербайджана.

«Это гарантирует, что наша страна продолжит оставаться мировым центром проведения крупных спортивных мероприятий, оставляя при этом вдохновляющее наследие для будущих поколений благодаря силе спорта, - говорит министр. - За эти годы Гран-при Азербайджана превратился в одну из самых ожидаемых гонок в календаре «Формулы-1», демонстрируя не только захватывающие зрелища на трассе, но и красоту, энергию и гостеприимство нашей столицы. Это расширение подтверждает нашу приверженность проведению мероприятий мирового уровня и еще больше укрепляет позиции Азербайджана на международной арене. Вместе мы продолжим представлять Баку как динамичный спортивный город мирового уровня, приглашая болельщиков со всего мира ощутить как азарт «Формулы-1», так и уникальный дух нашего города и страны».

Напомним, новый контракт на проведение Гран-при Азербайджана «Формулы-1» рассчитан до 2030 года включительно.

