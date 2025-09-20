USD 1.7000
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики

16:41 1662

Созданный Россией огромный теневой флот нивелирует последствия западных санкций, что может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, суда теневого флота перевозят нефть из России, а в случае попадания под санкции просто регистрируются под другим флагом и меняют название, а также скрывают, где именно они загрузили нефть.

«Корабли теневого флота нашли способы обойти черный список. Они разгружаются в море или «переходят под новый флаг», меняя регистрационные номера, чтобы скрыть себя», - пишет издание.

«Многие хотят сделать попроще - ввести санкции, но на самом деле мы создали серьезную проблему. Санкции не выводят их из бизнеса. Они выводят их из законного бизнеса», - заявил Иэн Рэлби, эксперт по морской безопасности и основатель исследовательской компании I.R. Consilium.

Происходящее с теневым флотом может ознаменовать смену порядка в мировой торговле, где подсанкционные страны вроде Ирана и России могут поставлять свою нефть в Индию и Китай. При этом теневой флот очень быстро растет. Сейчас он составляет 17% всех нефтяных танкеров в море, насчитывая 940 судов, что на 45% больше, чем в прошлом году.

Как предупреждает Рэлби, Запад подталкивает Россию к созданию огромного неконтролируемого рынка сбыта нефти.

«Эта тенденция привела к возникновению огромной экономики нелегальных перевозок, которая, по опасениям некоторых экспертов, может пережить и войну. Это может открыть путь для стран, которые и дальше будут обходить существующий порядок», - пишет издание.

Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 743
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 786
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 4465
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 4974
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
18:13 1287
Большие трения между Израилем и Китаем
Большие трения между Израилем и Китаем наш комментарий, все еще актуально
10:43 3517
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены Квалификацию выиграл Ферстаппен; ВИДЕО, обновлено 17:58
17:58 6743
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот Bloomberg
17:18 1325
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
14:02 10025
Угроза еще одной войны
Угроза еще одной войны новые подробности; все еще актуально
10:02 7330
