Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой оказать давление на Египет, чтобы тот сократил военное присутствие на Синайском полуострове. Об этом сообщили Axios один американский и два израильских источника.

По данным израильских чиновников, расширение Египтом военной инфраструктуры стало новой точкой напряженности между странами на фоне войны в Газе.

Во время встречи в Иерусалиме 15 сентября Нетаньяху представил госсекретарю США Марко Рубио список шагов Каира, которые, по его мнению, нарушают мирное соглашение 1979 года между Израилем и Египтом, где США выступают гарантом.

Израильские официальные лица утверждают, что Египет построил объекты, которые могут использоваться в наступательных целях, в районах, где договором разрешено только легкое вооружение. В частности, по их данным, египетская сторона удлинила взлетные полосы на авиабазах в Синае, что позволяет использовать их для боевых самолетов, а также создала подземные сооружения, которые израильская разведка считает потенциальными складами для ракет.

При этом доказательств хранения вооружений у Израиля нет. Каир, по словам источников, не предоставил убедительного объяснения о назначении объектов.

«То, что делают египтяне в Синае, очень серьезно, и мы сильно обеспокоены», — заявил один из израильских чиновников. По его словам, ситуацию осложняет снижение числа полетов наблюдателей многонациональных сил в Синае, что ограничивает возможности мониторинга.

Египет отверг обвинения. Представитель Каира подчеркнул, что администрация Трампа в последнее время не поднимала этот вопрос на переговорах с египетской стороной.

Отношения Израиля и Египта ухудшаются с конца 2022 года. Нетаньяху и президент Абдель Фаттах ас-Сиси не встречались публично почти три года, а их последняя телефонная беседа состоялась в июне 2023 года.

После начала войны в Газе Каир усилил военное присутствие у границы, заявив, что возможный приток палестинских беженцев станет угрозой национальной безопасности. Египет также предупредил Израиль о риске подрыва мирного соглашения. В ответ Нетаньяху обвинил Египет в том, что он «удерживает жителей Газы против их воли в зоне боевых действий».

Ранее в сентябре после израильского удара по Дохе ас-Сиси выступил с речью в Катаре, где предупредил израильтян, что действия правительства Нетаньяху ставят под угрозу мирный договор с Египтом и перспективы дальнейшей нормализации с арабскими странами.

По данным израильских чиновников, обеспокоенность вызывает и обсуждение Египтом совместных действий в рамках возможных арабских военных сил в ответ на удар Израиля по Дохе.

Египетский политик и медиаперсона Мустафа Бакри, также являющийся депутатом парламента в Каире, в эфире телеканала Sada al-Balad выступил с резкой угрозой в адрес Израиля на фоне покушения на руководство ХАМАС, произошедшего в Дохе.

Бакри прокомментировал публикации в израильских СМИ о том, что Каир усилил охрану палестинских лидеров в столице Египта, и предупредил израильскую сторону: «Остерегайтесь такой риторики. Вы не сможете пересечь наши границы и не сможете убивать на нашей земле. Не позволим вторгнуться в Египет. Египет силен. Если вы пересечете границы нашей страны по любой причине, то встретите нас на следующий день в Тель-Авиве. Смотрите, вас предупредили».

В той же программе Бакри сослался на недавнее выступление ас-Сиси на экстренном арабском саммите в Катаре, где, как отмечает политик, глава государства предупредил, что возможный штурм Газы «портит будущее мирных отношений» между Египтом и Израилем. «Когда президент ас-Сиси говорит с такой силой, это намек на то, что продолжение мира связано с условиями, которые нельзя игнорировать», — заявил Бакри.