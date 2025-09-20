Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот

Президент России Владимир Путин пришел к выводу, что усиление военных действий — лучший способ заставить Украину начать переговоры на его условиях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их данным, российские войска активизировали атаки на военные и гражданские объекты после саммита в Анкоридже. В частности, речь идет о целенаправленных ударах по энергетической инфраструктуре и другим критическим объектам. Источники утверждают, что Путин намерен продолжать такую тактику.

Собеседники агентства отмечают, что переговоры на Аляске убедили российского лидера в том, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в укреплении обороны Киева и в существенном вмешательстве в конфликт.

Украина отвергла условия, которые Путин выдвинул в Анкоридже. По мнению источников, именно это стало дополнительным оправданием для эскалации.

«Путину важно показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию ситуации», — заявила Вита Спивак, аналитик по России в лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners. «Путин пытается усилить своё влияние для следующего раунда переговоров по Украине, когда бы он ни состоялся», - считает эксперт.