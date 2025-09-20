USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот

17:18 1326

Президент России Владимир Путин пришел к выводу, что усиление военных действий — лучший способ заставить Украину начать переговоры на его условиях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их данным, российские войска активизировали атаки на военные и гражданские объекты после саммита в Анкоридже. В частности, речь идет о целенаправленных ударах по энергетической инфраструктуре и другим критическим объектам. Источники утверждают, что Путин намерен продолжать такую тактику.

Собеседники агентства отмечают, что переговоры на Аляске убедили российского лидера в том, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в укреплении обороны Киева и в существенном вмешательстве в конфликт.

Украина отвергла условия, которые Путин выдвинул в Анкоридже. По мнению источников, именно это стало дополнительным оправданием для эскалации.

«Путину важно показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию ситуации», — заявила Вита Спивак, аналитик по России в лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners. «Путин пытается усилить своё влияние для следующего раунда переговоров по Украине, когда бы он ни состоялся», - считает эксперт. 

Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 747
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 791
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 4470
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 4981
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
18:13 1291
Большие трения между Израилем и Китаем
Большие трения между Израилем и Китаем наш комментарий, все еще актуально
10:43 3519
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены Квалификацию выиграл Ферстаппен; ВИДЕО, обновлено 17:58
17:58 6747
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот Bloomberg
17:18 1327
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
14:02 10028
Угроза еще одной войны
Угроза еще одной войны новые подробности; все еще актуально
10:02 7333
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 1665

