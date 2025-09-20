Шейх с Алиевым открывают новые перспективы

Ключевым внешнеполитическим событием этой недели стал официальный визит в Азербайджан и переговоры в Шуше президента Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также 13 документов по взаимодействию в различных отраслях и межправительственной регуляции. Напомним, еще в июле этого года во время визита Ильхама Алиева в Абу-Даби было заключено Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительством Азербайджана и правительством ОАЭ. Новый пакет документов стал развитием стратегии взаимного партнерства и экономической кооперации между Баку и Абу-Даби.

Новые инструменты влияния В последние годы внешнеполитическая многовекторность Азербайджана претерпела трансформацию: к традиционной дипломатии добавились новые инструменты силового и экономического влияния. При сохранении принципов взаимного доверия и взаимного интереса Баку выстраивает более сложный механизм экономической кооперации. Сегодня именно Азербайджан задает повестку, нацеленную на создание рабочих мест, привлечение инвестиций и вовлечение в свои проекты ведущих мировых компаний — носителей передовых технологий. Фокус внешнеполитического внимания Баку охватывает весь азимут направлений, включая государства ближнего соседства, предлагающие перспективные повестки для двустороннего сотрудничества. Особое место в этом ряду занимают арабские монархии Персидского залива, добившиеся впечатляющих результатов в преобразовании нефтегазовых капиталов в экономику высоких технологий, торговли и туризма. В этом контексте отношения с ОАЭ логично рассматривать наряду с партнерством с Катаром и Саудовской Аравией. Так, Катар, выступающий одним из ведущих финансовых центров мира, финансирует начавшиеся в августе поставки азербайджанского газа через систему Азербайджан–Турция–Сирия (объем не менее 1,2 миллиарда кубометров) для обеспечения электрогенерации в восстановленной Сирийской Арабской Республике. Саудовская компания была выбрана в качестве партнера для строительства опреснительной установки на берегу Каспия, что создаст новые возможности для сельского хозяйства и населения Апшерона.

Саудовская ACWA Power готовит к сдаче в эксплуатацию ветроэлектростанцию мощностью 240 мегаватт и рассматривает проекты морской ветроэнергетики на Каспии мощностью 3,5 гигаватта. Вместе с проектами эмиратской компании Masdar, в том числе строительством в Билясуваре солнечной электростанции мощностью 445 мегаватт, это формирует значительный потенциал «зеленой генерации» Азербайджана. Таким образом, Баку не только получает опыт ведения бизнеса с монархиями Персидского залива, но и укрепляет политический диалог, что повышает вес Азербайджана в глазах ведущих геополитических центров. Различия в уровне социально-экономического развития и индивидуальные особенности торговли и инвестиций создают почву для продуктивного обмена опытом: каждая страна прошла или проходит собственный путь модернизации. Достижения и возможности Особенно заметным шагом в энергетической кооперации стало сотрудничество SOCAR с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC). В мае прошлого года SOCAR приобрела 3 процента в проектах по разработке месторождений SARB и Umm Lulu, оценив сделку в 285 миллионов долларов. В августе 2023 года ADNOC стала 30-процентным акционером разработки газоконденсатного месторождения «Апшерон» на Каспии. Совместные проекты формируют основу для создания в Азербайджане производства «зеленого водорода» с последующим экспортом. Торговая сфера остается наиболее слабым звеном в двусторонних отношениях: объемы пока ограничены отсутствием прямых инфраструктурных связей. Тем не менее в январе–июне 2025 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ вырос в 1,9 раза, превысив 77,3 миллиона долларов - главным образом, за счет роста экспорта из Азербайджана. Одним из перспективных направлений может стать экспорт яиц и куриного мяса. По прогнозам отраслевых агентств, к 2026 году потребление этой продукции в ОАЭ достигнет 480 тысяч тонн, причем до 85 процентов объема страна импортирует. Азербайджанские производители могли бы претендовать на часть этого рынка.