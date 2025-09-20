Израильтяне вторглись в Сирию

Израильские силы вторглись на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провели там операцию по зачистке, сообщил телеканал Syria TV.
Также армия Израиля установила на въезде в деревню КПП и провела обыск нескольких гражданских автомобилей.
