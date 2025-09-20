USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде

Ламия Исаева, собкор
18:01 4603

Как сообщалось ранее, в Баку задержан глава компании Caspian Logistics Solutions, бывший топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде. До 2018 года он возглавлял SOCAR Trading, занимал другие посты в самой «материнской» компании SOCAR. Как сообщает haqqin.az, А.Ахмедзаде задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана и заключен под стражу сроком на четыре месяца. А.Ахмедзаде содержится в СИЗО СГБ.

Информацию о задержании А.Ахмедзаде распространило издание Truth & Transparency Committee. Затем источники в правоохранительных органах подтвердили факт задержания.

Аднан Ахмедзаде

Неофициальная версия задержания — привлечение по делу о расследовании факта загрязнения в июле 2025 года азербайджанской нефти в связи с доставкой на один из терминалов Баку танкера, в котором содержались опасные хлорорганические соединения. Хотя возникает вполне справедливый вопрос: на основании каких критериев сотрудники SOCAR приняли эти танкеры? И понесут ли ответственность лица в Государственной нефтяной компании, отвечающие за технический контроль? Какова мера ответственности руководства SOCAR в этом странном деле?

Компания Caspian Logistics Solutions была основана Ахмедзаде в 2018 году после ухода из SOCAR Trading.

Офис базируется в Дубае.

Компания специализируется на железнодорожных, морских и автомобильных грузоперевозках, а также комплексных решениях для перевозки сухих грузов.

Партнеры компании - порт в Говсане и ряд логистических компаний в Азербайджане.

Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 755
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 797
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 4474
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 4987
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
18:13 1294
Большие трения между Израилем и Китаем
Большие трения между Израилем и Китаем наш комментарий, все еще актуально
10:43 3519
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены Квалификацию выиграл Ферстаппен; ВИДЕО, обновлено 17:58
17:58 6753
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот Bloomberg
17:18 1327
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
14:02 10034
Угроза еще одной войны
Угроза еще одной войны новые подробности; все еще актуально
10:02 7334
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 1666

