Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде

Информацию о задержании А.Ахмедзаде распространило издание Truth & Transparency Committee. Затем источники в правоохранительных органах подтвердили факт задержания.

Как сообщалось ранее, в Баку задержан глава компании Caspian Logistics Solutions, бывший топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде. До 2018 года он возглавлял SOCAR Trading, занимал другие посты в самой «материнской» компании SOCAR. Как сообщает haqqin . az, А.Ахмедзаде задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана и заключен под стражу сроком на четыре месяца. А.Ахмедзаде содержится в СИЗО СГБ.

Неофициальная версия задержания — привлечение по делу о расследовании факта загрязнения в июле 2025 года азербайджанской нефти в связи с доставкой на один из терминалов Баку танкера, в котором содержались опасные хлорорганические соединения. Хотя возникает вполне справедливый вопрос: на основании каких критериев сотрудники SOCAR приняли эти танкеры? И понесут ли ответственность лица в Государственной нефтяной компании, отвечающие за технический контроль? Какова мера ответственности руководства SOCAR в этом странном деле?

Компания Caspian Logistics Solutions была основана Ахмедзаде в 2018 году после ухода из SOCAR Trading.

Офис базируется в Дубае.

Компания специализируется на железнодорожных, морских и автомобильных грузоперевозках, а также комплексных решениях для перевозки сухих грузов.

Партнеры компании - порт в Говсане и ряд логистических компаний в Азербайджане.