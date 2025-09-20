ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией

Евросоюз рассматривает варианты новых торговых ограничений в отношении российской нефти, которые могут затронуть поставки по трубопроводу «Дружба», продолжающему снабжать, в частности, Венгрию и Словакию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Будапешт и Братислава до сих пор не предприняли шагов к диверсификации поставок и продолжают зависеть от нефти из России. Более того, эти страны периодически выступают против инициатив, направленных на сокращение импорта российских энергоресурсов, указывая на риски для собственной энергетической безопасности. В случае отсутствия прогресса в этом направлении Брюссель может рассмотреть возможность введения торговых ограничений, отмечает Bloomberg.

По информации источников агентства, торговые меры в первую очередь могут быть направлены против поставок российской нефти в Венгрию и Словакию – на фоне того, что большинство стран ЕС уже обязались полностью отказаться от импорта российского топлива к 2027 году. При этом Bloomberg уточняет, что в отличие от санкционных решений, требующих единогласного одобрения всех стран Евросоюза, для введения торговых мер, таких как тарифы, достаточно согласия квалифицированного большинства.

Обсуждаемые торговые рестрикции, по данным агентства, также могут помочь Евросоюзу выполнить одно из ключевых требований, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом. Он настаивает на том, чтобы страны ЕС прекратили закупки российской нефти, увязывая это с готовностью Вашингтона ввести более жесткие санкции против Москвы.

Как уточняет Bloomberg, Евросоюз рассматривает торговые ограничения отдельно от санкционного режима. Накануне, 19 сентября, Еврокомиссия направила на рассмотрение государствам - членам ЕС проект нового, 19-го по счету пакета санкций против России. В документе содержатся предложения о введении мер в отношении ряда российских банков и финансовых структур, а также о включении в санкционный список 118 судов, предположительно задействованных в перевозке российской нефти.