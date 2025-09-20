USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией

18:13 1294

Евросоюз рассматривает варианты новых торговых ограничений в отношении российской нефти, которые могут затронуть поставки по трубопроводу «Дружба», продолжающему снабжать, в частности, Венгрию и Словакию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Будапешт и Братислава до сих пор не предприняли шагов к диверсификации поставок и продолжают зависеть от нефти из России. Более того, эти страны периодически выступают против инициатив, направленных на сокращение импорта российских энергоресурсов, указывая на риски для собственной энергетической безопасности. В случае отсутствия прогресса в этом направлении Брюссель может рассмотреть возможность введения торговых ограничений, отмечает Bloomberg.

По информации источников агентства, торговые меры в первую очередь могут быть направлены против поставок российской нефти в Венгрию и Словакию – на фоне того, что большинство стран ЕС уже обязались полностью отказаться от импорта российского топлива к 2027 году. При этом Bloomberg уточняет, что в отличие от санкционных решений, требующих единогласного одобрения всех стран Евросоюза, для введения торговых мер, таких как тарифы, достаточно согласия квалифицированного большинства.

Обсуждаемые торговые рестрикции, по данным агентства, также могут помочь Евросоюзу выполнить одно из ключевых требований, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом. Он настаивает на том, чтобы страны ЕС прекратили закупки российской нефти, увязывая это с готовностью Вашингтона ввести более жесткие санкции против Москвы.

Как уточняет Bloomberg, Евросоюз рассматривает торговые ограничения отдельно от санкционного режима. Накануне, 19 сентября, Еврокомиссия направила на рассмотрение государствам - членам ЕС проект нового, 19-го по счету пакета санкций против России. В документе содержатся предложения о введении мер в отношении ряда российских банков и финансовых структур, а также о включении в санкционный список 118 судов, предположительно задействованных в перевозке российской нефти.

Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 756
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 800
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 4475
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 4990
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
18:13 1295
Большие трения между Израилем и Китаем
Большие трения между Израилем и Китаем наш комментарий, все еще актуально
10:43 3520
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены Квалификацию выиграл Ферстаппен; ВИДЕО, обновлено 17:58
17:58 6756
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот Bloomberg
17:18 1327
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
14:02 10035
Угроза еще одной войны
Угроза еще одной войны новые подробности; все еще актуально
10:02 7334
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 1666

ЭТО ВАЖНО

