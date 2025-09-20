USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Европа ворчит, но продолжает дружить с Америкой

18:23 418

Ряд европейских лидеров выражают обеспокоенность попытками США оказывать влияние на внутреннюю политику союзников через поддержку правых партий в различных государствах Европы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, США активно выстраивают контакты с правыми партиями в ряде европейских стран, включая Румынию, Польшу и Германию. Как отмечает газета, европейские чиновники выразили недовольство в связи с критикой, исходящей из Вашингтона, в адрес судебных органов Румынии и Франции, решения которых оказались не в пользу правых политиков. По их словам, хотя президент США Дональд Трамп и его сторонники вправе не разделять европейский подход, «открытое вмешательство» во внутренние дела стран ЕС выходит за рамки норм, принятых между союзниками.

Тем не менее, несмотря на нарастающее раздражение, Брюссель намерен продолжать сотрудничество с Вашингтоном «по соображениям безопасности». Издание указывает, что многие европейские лидеры, несмотря на демонстративную лояльность Трампу, в частных разговорах выражают обеспокоенность попытками внешнего вмешательства.

Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 758
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 800
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 4476
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 4992
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
18:13 1295
Большие трения между Израилем и Китаем
Большие трения между Израилем и Китаем наш комментарий, все еще актуально
10:43 3522
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены Квалификацию выиграл Ферстаппен; ВИДЕО, обновлено 17:58
17:58 6757
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот Bloomberg
17:18 1327
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
14:02 10036
Угроза еще одной войны
Угроза еще одной войны новые подробности; все еще актуально
10:02 7334
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 1667

