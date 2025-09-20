Европа ворчит, но продолжает дружить с Америкой

Ряд европейских лидеров выражают обеспокоенность попытками США оказывать влияние на внутреннюю политику союзников через поддержку правых партий в различных государствах Европы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, США активно выстраивают контакты с правыми партиями в ряде европейских стран, включая Румынию, Польшу и Германию. Как отмечает газета, европейские чиновники выразили недовольство в связи с критикой, исходящей из Вашингтона, в адрес судебных органов Румынии и Франции, решения которых оказались не в пользу правых политиков. По их словам, хотя президент США Дональд Трамп и его сторонники вправе не разделять европейский подход, «открытое вмешательство» во внутренние дела стран ЕС выходит за рамки норм, принятых между союзниками.

Тем не менее, несмотря на нарастающее раздражение, Брюссель намерен продолжать сотрудничество с Вашингтоном «по соображениям безопасности». Издание указывает, что многие европейские лидеры, несмотря на демонстративную лояльность Трампу, в частных разговорах выражают обеспокоенность попытками внешнего вмешательства.