Генассамблея ООН сведет Трампа и Зеленского

Белый дом приступил к подготовке двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Подтвердил предстоящую встречу с Трампом сам Зеленский, сообщает «Суспiльне».

«Готовимся к Генассамблее ООН. Будет большое количество двусторонних встреч — бизнес, технологии, оборонка, mineral deal. Все это объединится в крупную экономическую встречу. Ну и, конечно, встреча с президентом Соединенных Штатов Америки. Также, скорее всего, состоится встреча первых леди Украины и США по гуманитарным вопросам, в частности по теме детей», — отметил украинский лидер.

CBS News также сообщает, что Трамп и аш-Шараа намерены провести встречу на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет на следующей неделе.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября 2025 года и продлится до 8 сентября 2026 года. В июне председателем этой сессии была единогласно избрана Анналена Бербок, бывший министр иностранных дел Германии и единственный претендент на должность.