USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Генассамблея ООН сведет Трампа и Зеленского

19:36 174

Белый дом приступил к подготовке двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Подтвердил предстоящую встречу с Трампом сам Зеленский, сообщает «Суспiльне».

«Готовимся к Генассамблее ООН. Будет большое количество двусторонних встреч — бизнес, технологии, оборонка, mineral deal. Все это объединится в крупную экономическую встречу. Ну и, конечно, встреча с президентом Соединенных Штатов Америки. Также, скорее всего, состоится встреча первых леди Украины и США по гуманитарным вопросам, в частности по теме детей», — отметил украинский лидер.

CBS News также сообщает, что Трамп и аш-Шараа намерены провести встречу на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет на следующей неделе.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября 2025 года и продлится до 8 сентября 2026 года. В июне председателем этой сессии была единогласно избрана Анналена Бербок, бывший министр иностранных дел Германии и единственный претендент на должность.

Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 758
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 804
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 4476
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 4995
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
18:13 1295
Большие трения между Израилем и Китаем
Большие трения между Израилем и Китаем наш комментарий, все еще актуально
10:43 3522
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены Квалификацию выиграл Ферстаппен; ВИДЕО, обновлено 17:58
17:58 6759
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот Bloomberg
17:18 1327
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
14:02 10036
Угроза еще одной войны
Угроза еще одной войны новые подробности; все еще актуально
10:02 7334
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 1667

ЭТО ВАЖНО

Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 758
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 804
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 4476
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 4995
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
ЕС готовится прервать «Дружбу» с Россией
18:13 1295
Большие трения между Израилем и Китаем
Большие трения между Израилем и Китаем наш комментарий, все еще актуально
10:43 3522
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены
Болиды "Формулы-1" массово разбиваются о бакинские стены Квалификацию выиграл Ферстаппен; ВИДЕО, обновлено 17:58
17:58 6759
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот
Трамп пытается умиротворить Путина. Получается наоборот Bloomberg
17:18 1327
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
14:02 10036
Угроза еще одной войны
Угроза еще одной войны новые подробности; все еще актуально
10:02 7334
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
Теневой флот России стал угрозой для мировой экономики
16:41 1667
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться