Компенсация на признание Палестины от Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии заявления о планах признать государственность Палестины предупредил о решительной реакции властей на любые проявления антисемитизма в стране, которые могут возникнуть на фоне этого шага.

«Я знаю о беспокойстве французских евреев. Я попросил министра юстиции дать указание прокурорам еще более улучшить реакцию правосудия на антисемитизм и его новые формы. Два лозунга: абсолютная бдительность и немедленное реагирование, чтобы выявлять и жестко наказывать виновных в антисемитских действиях», – написал Макрон в X.

Ранее французский лидер сообщил, что 22 сентября Франция организует в ООН конференцию, посвященную вопросу признания Палестины, независимо от текущей ситуации в Газе и решений израильских властей. 24 июля президент объявил о намерении республики официально признать Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Елисейском дворце добавили, что в рамках этого мероприятия к Франции присоединятся еще девять стран, готовых объявить о признании Палестины.

Перед предстоящим решением во Франции выросла поляризация общественного мнения по палестинскому вопросу. По данным опроса Elabe для телеканала BFMTV, лишь 53% респондентов поддерживают признание Палестины, тогда как 47% выражают несогласие с позицией президента. Исследование Французского института общественного мнения, проведенное по заказу Представительного совета еврейских учреждений Франции, выявило, что 71% опрошенных считают преждевременным признавать государственность Палестины до тех пор, пока палестинская группировка ХАМАС не прекратит боевые действия и не освободит заложников.