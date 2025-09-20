USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Компенсация на признание Палестины от Макрона

20:06 1375

Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии заявления о планах признать государственность Палестины предупредил о решительной реакции властей на любые проявления антисемитизма в стране, которые могут возникнуть на фоне этого шага.

«Я знаю о беспокойстве французских евреев. Я попросил министра юстиции дать указание прокурорам еще более улучшить реакцию правосудия на антисемитизм и его новые формы. Два лозунга: абсолютная бдительность и немедленное реагирование, чтобы выявлять и жестко наказывать виновных в антисемитских действиях», – написал Макрон в X.

Ранее французский лидер сообщил, что 22 сентября Франция организует в ООН конференцию, посвященную вопросу признания Палестины, независимо от текущей ситуации в Газе и решений израильских властей. 24 июля президент объявил о намерении республики официально признать Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Елисейском дворце добавили, что в рамках этого мероприятия к Франции присоединятся еще девять стран, готовых объявить о признании Палестины.

Перед предстоящим решением во Франции выросла поляризация общественного мнения по палестинскому вопросу. По данным опроса Elabe для телеканала BFMTV, лишь 53% респондентов поддерживают признание Палестины, тогда как 47% выражают несогласие с позицией президента. Исследование Французского института общественного мнения, проведенное по заказу Представительного совета еврейских учреждений Франции, выявило, что 71% опрошенных считают преждевременным признавать государственность Палестины до тех пор, пока палестинская группировка ХАМАС не прекратит боевые действия и не освободит заложников.

Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
22:38 45
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
21:29 1476
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
21:15 1597
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
21:03 2520
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
18:01 9362
Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот, все еще актуально
11:40 5595
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира У Мурада Ахмадиева бронза; обновлено 21:17
21:17 2038
Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 2595
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 2863
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 6069
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 6987

ЭТО ВАЖНО

Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
22:38 45
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
21:29 1476
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
21:15 1597
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
21:03 2520
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
18:01 9362
Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот, все еще актуально
11:40 5595
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира У Мурада Ахмадиева бронза; обновлено 21:17
21:17 2038
Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 2595
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 2863
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 6069
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 6987
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться