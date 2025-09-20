Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира

Таким образом, у сборной Азербайджана по греко-римской борьбе перед последним соревновательным днем 1 золото и 2 бронзы.

Это первая награда 24-летнего Ахмадиева на взрослых чемпионатах мира.

Сегодня на чемпионате мира в Загребе у Азербайджана будет шанс на золото в греко-римской борьбе.

Ульви Ганизаде победил в финале француза Ибрахима Ганема со счетом 4:2 и стал 2-кратным чемпионом мира!

До финала в весовой категории до 72 кг добрался действующий чемпион мира Ульви Ганизаде. Его соперником в решающей схватке будет представляющий Францию Ибрахим Ганем.

Ульви начал выступление с 1/8 финала и поочередно одолел борцов из Алжира, Кореи и Узбекистана.

Стоит отметить, что 72 кг - это не олимпийская весовая категория. Конкуренция тут ниже. В этом весе среди взрослых Ганизаде также становился серебряным призером ЧМ и завоевывал награды всех достоинств на чемпионатах Европы.

Также сегодня за бронзу поборется Мурад Ахмадиев (97 кг), который вчера одержал досрочную победу над знаменитым армянским борцом Артуром Алексаняном. В поединке за 3-е место его соперником будет венгр Алекс Шоке.

Вчера Эльдениз Азизли (55 кг) стал бронзовым призером. А сегодня Хасрат Джафаров (67 кг) завоевал право выступать в финале, который состоится завтра. Соперником Джафарова будет иранец Саид Эсмаели.

Напомним, ранее сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала в Загребе 1 серебро и 3 бронзы.