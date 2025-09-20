USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира

У Мурада Ахмадиева бронза; обновлено 21:17
Отдел спорта
21:17 2038

Мурад Ахмадиев в олимпийской весовой категории до 97 кг завоевал бронзу.

В медальной схватке он победил венгра Алекса Шоке.

Это первая награда 24-летнего Ахмадиева на взрослых чемпионатах мира.

Таким образом, у сборной Азербайджана по греко-римской борьбе перед последним соревновательным днем 1 золото и 2 бронзы.

*** 20:50

Ульви Ганизаде победил в финале француза Ибрахима Ганема со счетом 4:2 и стал 2-кратным чемпионом мира!

*** 20:13

Сегодня на чемпионате мира в Загребе у Азербайджана будет шанс на золото в греко-римской борьбе.

До финала в весовой категории до 72 кг добрался действующий чемпион мира Ульви Ганизаде. Его соперником в решающей схватке будет представляющий Францию Ибрахим Ганем.

Ульви начал выступление с 1/8 финала и поочередно одолел борцов из Алжира, Кореи и Узбекистана.

Стоит отметить, что 72 кг - это не олимпийская весовая категория. Конкуренция тут ниже. В этом весе среди взрослых Ганизаде также становился серебряным призером ЧМ и завоевывал награды всех достоинств на чемпионатах Европы.

Также сегодня за бронзу поборется Мурад Ахмадиев (97 кг), который вчера одержал досрочную победу над знаменитым армянским борцом Артуром Алексаняном. В поединке за 3-е место его соперником будет венгр Алекс Шоке.

Вчера Эльдениз Азизли (55 кг) стал бронзовым призером. А сегодня Хасрат Джафаров (67 кг) завоевал право выступать в финале, который состоится завтра. Соперником Джафарова будет иранец Саид Эсмаели.

Напомним, ранее сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала в Загребе 1 серебро и 3 бронзы.

Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
22:38 48
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
21:29 1479
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
21:15 1598
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
21:03 2523
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
18:01 9366
Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот, все еще актуально
11:40 5595
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира У Мурада Ахмадиева бронза; обновлено 21:17
21:17 2039
Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 2595
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 2863
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 6071
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 6989

ЭТО ВАЖНО

Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
22:38 48
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
21:29 1479
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
21:15 1598
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
21:03 2523
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
18:01 9366
Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот, все еще актуально
11:40 5595
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира У Мурада Ахмадиева бронза; обновлено 21:17
21:17 2039
Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 2595
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 2863
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 6071
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 6989
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться