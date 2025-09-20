USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Три новых удара Зеленского по России

20:32

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября подписал указы о введении трех новых пакетов санкций против России и ее союзников, причастных к войне в Украине и дестабилизации ситуации в Молдове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского, опубликованное в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на скорое утверждение 19-го санкционного пакета ЕС против России и активно координирует собственные меры с европейскими коллегами.

«Энергоресурсы России ограничиваются. И также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать», – заверил президент.

Зеленский отметил, что украинские предложения в рамках санкционного пакета ЕС в основном учтены, и теперь страна ожидает аналогичных мер со стороны США.

Тем временем президент подписал сразу три указа о введении украинских санкций — против российских пропагандистов, бизнесменов, действующих на контролируемых Россией территориях, а также лиц, способствующих дестабилизации Молдовы.

Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
22:38 51
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
21:29 1482
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
21:15 1599
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
21:03 2524
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
18:01 9368
Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот, все еще актуально
11:40 5595
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира У Мурада Ахмадиева бронза; обновлено 21:17
21:17 2040
Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 2595
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 2863
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 6071
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 6990

