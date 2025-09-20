Три новых удара Зеленского по России

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября подписал указы о введении трех новых пакетов санкций против России и ее союзников, причастных к войне в Украине и дестабилизации ситуации в Молдове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского, опубликованное в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на скорое утверждение 19-го санкционного пакета ЕС против России и активно координирует собственные меры с европейскими коллегами.

«Энергоресурсы России ограничиваются. И также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать», – заверил президент.

Зеленский отметил, что украинские предложения в рамках санкционного пакета ЕС в основном учтены, и теперь страна ожидает аналогичных мер со стороны США.

Тем временем президент подписал сразу три указа о введении украинских санкций — против российских пропагандистов, бизнесменов, действующих на контролируемых Россией территориях, а также лиц, способствующих дестабилизации Молдовы.