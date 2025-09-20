USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Трамп открывает продажи «золотых карт» для элитных мигрантов

20:49 1010

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске программы The Trump Gold Card («Золотая карта Трампа»), которая позволяет иностранцам получить вид на жительство по ускоренной процедуре за $1 млн. Об этом сообщает Politico.

Министр торговли США Говард Латник отметил, что «золотая карта» придет на смену существующим визовым программам EB-1 и EB-2 для высокоценных специалистов.

«Мы принимали людей из нижнего квартиля (четверти). Мы прекратим это делать. Мы будем принимать только выдающихся людей из самых верхов, а не тех, кто пытается отобрать рабочие места у американцев», – заявил Латник в разговоре с журналистами.

По словам Латника, администрация США планирует изначально выдать 80 тысяч «золотых карт», при этом продолжая оценивать эффективность программы и возможное сокращение других визовых категорий.

Министр отметил, что «золотая карта» будет похожа на грин-карту: получить ее можно будет за $1 млн, тогда как компании, приглашающие иностранных сотрудников, заплатят $2 млн и дополнительный сбор в $15 тысяч.

На сайте trumpcard.gov также представлена информация о The Trump Platinum Card («Платиновая карта Трампа») стоимостью $5 млн — сейчас ее получить нельзя, но можно оформить предварительную заявку в лист ожидания.

