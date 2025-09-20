Макрон награждает за кровь и руины

Президент Франции Эммануэль Макрон решил сыграть в дипломатию высокого полета и объявил о готовности признать государство Палестина. В Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее ООН, Париж намерен громко заявить: «Мы строим мир». Этому хору тут же подпели Лондон, Оттава, Канберра и Брюссель. Казалось бы, налицо торжество принципа «двух государств». Но чем громче лозунг, тем больше вопросов к его содержанию.

Макрон объяснил свое решение благими намерениями: только признание Палестины может спасти идею мирного сосуществования с Израилем. «Если не действовать сейчас, – сказал он, – то правительство Нетаньяху аннексирует Западный берег, и два государства станут невозможны». Но это объяснение вызвало бурю негодования у французских евреев. На встрече с Макроном они заявили прямо: признание лишь усилит ХАМАС и подогреет антисемитизм в самой Европе. Их слова звучали не менее весомо, чем декларации президента. Палестинский писатель Эсмат Мансур назвал шаг Парижа запоздалым, но неизбежным. По его мнению, Европа уже давно наблюдает аннексию, рост поселений и войну в Газе, и Макрон лишь признал очевидное. Но Мансур уверен: одного признания мало — нужны карательные меры против Израиля и поддержка Палестины на местах. Иначе жест Парижа превратится в пустую декларацию, которой Иерусалим прикроет продолжение нынешней политики. Израильский политолог Дмитрий Дубов смотрит на ситуацию диаметрально иначе. Для него признание Франции — не политика, а театр символов, не способных изменить реальность. Палестина и так прописана в международных документах еще с 1947 года, но без переговоров с Израилем государство не возникнет. Нет границ, нет столицы, нет институтов — одни лозунги.

«Если Макрон завтра решит открыть посольство Палестины, то где именно? В Рамалле? Или в Иерусалиме, который остается под израильской юрисдикцией?» — задается вопросом Дубов, демонстрируя абсурдность ситуации. Особенно болезненной инициативу Макрона делает контекст: решение прозвучало после 7 октября 2023 года, когда ХАМАС устроил кровавую атаку на Израиль. Признание Палестины сегодня — фактическая легитимизация ХАМАС, сигнал миру о том, что террор работает и приносит результаты. В руках боевиков все еще остаются заложники, а на Западном берегу власть все чаще держат не палестинские силовики, а террористические ячейки. В этих условиях говорить о «государстве» - значит закрывать глаза на реальность. Да, Европа устала от ближневосточной войны и ищет красивый выход. Но вместо того чтобы тушить пожар, Париж подливает бензин в полыхающий костер. Макрон стремится войти в историю как «строитель мира», но рискует остаться в памяти Израиля как политик, подыгравший врагам еврейского государства. И пока палестинский эксперт говорит о «справедливости», а израильский — о «театре», ясно только одно: Франция сделала ставку на символ, а не на реальность.