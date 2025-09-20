USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Россиян массово допрашивают в Казахстане

21:03 2529

Полиция Казахстана массово вызывает на допрос россиян, которые за последние годы дистанционно оформляли банковские карты страны, в рамках расследования дела о мошенничестве с индивидуальными идентификационными номерами (ИИН), сообщает RTVI.

Согласно данным СМИ, с 2024 года в Казахстане запрещена удаленная регистрация ИИН — ключевого документа для получения банковской карты. В период 2024–2025 годов около 240 тысяч граждан России оформили банковские карты в стране, и предполагается, что значительная часть из них получила ИИН дистанционно. Эта услуга широко рекламируется в интернете, что привело к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в Казахстане.

В марте 2025 года МВД Казахстана объявило об аннулировании незаконно выданных ИИН и возбуждении уголовного дела.

По информации журналистов, сейчас полицейские рассматривают несколько сотен россиян в качестве возможных свидетелей, при этом список может расшириться до нескольких тысяч. О возможных санкциях для них пока не сообщается. В феврале 2025 года три казахстанских банка возобновили выдачу платежных карт россиянам, что вызвало резкий рост спроса на карты Visa и MasterCard в стране.

