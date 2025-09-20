USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия

21:15 1604

Высшие российские чиновники проводят координируемую Кремлем кампанию угроз в адрес члена НАТО в лице Финляндии, аналогичную той, что предшествовала вторжению России в Украину. Об этом предупредил вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

«Высокопоставленные кремлевские чиновники в последние недели усилили угрозы в адрес Финляндии, в том числе используя формулировки, которые отражают ложные оправдания Кремля для его вторжения на Украину», — говорится в анализе ISW.

Эксперты полагают, что текущая тактика Кремля в отношении угроз НАТО схожа с той, которую Москва ранее применяла для формирования информационного фона, призванного оправдать агрессию против Украины.

Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
22:38 65
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
21:29 1486
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
21:15 1605
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
21:03 2532
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
18:01 9376
Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот, все еще актуально
11:40 5597
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира У Мурада Ахмадиева бронза; обновлено 21:17
21:17 2041
Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 2597
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 2867
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 6072
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 6990

ЭТО ВАЖНО

Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
22:38 65
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
21:29 1486
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
21:15 1605
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
21:03 2532
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
18:01 9376
Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот, все еще актуально
11:40 5597
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира
Борец Ульви Ганизаде стал 2-кратным чемпионом мира У Мурада Ахмадиева бронза; обновлено 21:17
21:17 2041
Что атаковали российские дроны в Польше?
Что атаковали российские дроны в Польше? По версии Spiegel
19:19 2597
Первым делом самолеты
Первым делом самолеты
19:07 2867
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией
Трамп оставляет страны Балтии наедине с Россией обновлено 18:49
18:49 6072
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители
Президент Чехии призвал сбивать российские истребители обновлено 19:44
19:44 6990
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться