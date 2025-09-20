Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия

Высшие российские чиновники проводят координируемую Кремлем кампанию угроз в адрес члена НАТО в лице Финляндии, аналогичную той, что предшествовала вторжению России в Украину. Об этом предупредил вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

«Высокопоставленные кремлевские чиновники в последние недели усилили угрозы в адрес Финляндии, в том числе используя формулировки, которые отражают ложные оправдания Кремля для его вторжения на Украину», — говорится в анализе ISW.

Эксперты полагают, что текущая тактика Кремля в отношении угроз НАТО схожа с той, которую Москва ранее применяла для формирования информационного фона, призванного оправдать агрессию против Украины.