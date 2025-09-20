Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России

Польша и Румыния планируют задействовать турецкую систему воздушного наблюдения Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight) на фоне недавних инцидентов с беспилотниками, сообщает агентство DPA.

По информации агентства, в связи с последними нарушениями российскими беспилотниками пространства НАТО страны альянса рассчитывают на оперативное развертывание турецкой системы воздушного наблюдения. Обучение операторов планируется провести при участии Украины. Как отмечает DPA, первые шаги в этом направлении могут быть сделаны уже на следующей неделе.

Система может устанавливаться на вертолетах и способна выявлять вражеские объекты даже сквозь облака и пыль. Впервые ее представили публике в 2022 году.