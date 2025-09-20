ХАМАС опубликовал «прощальное» фото заложников

Палестинское движение ХАМАС распространило фото 47 израильских заложников, сопроводив публикацию призывом проститься с ними на фоне продолжающейся израильской операции в Газе. Сообщение размещено в Telegram-канале военного крыла группировки «Бригады аль-Кассама».
«Из-за непреклонности [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху и покорности [главы Генштаба ЦАХАЛ Эяля] Замира; прощальное фото к началу операции в Газе», — говорится в описании.
Фото подписано на двух языках — арабском и иврите.
16 сентября Нетаньяху подтвердил, что армия страны начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над этим населенным пунктом и разгром остающихся там вооруженных отрядов ХАМАС. По данным израильской стороны, боевики продолжают удерживать в Газе 48 заложников, 20 из которых живы.