Организаторы «Интервидения» привлекли математика Алескерова

Голосование жюри на конкурсе «Интервидение» пройдет по системе ранжирования, разработанной российским математиком азербайджанского происхождения Фуадом Алескеровым. Об этом рассказала телеведущая Яна Чурикова в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

По ее словам, система позволяет преобразовывать ранги участников в баллы, обеспечивая более объективное и справедливое определение победителей.

«У них есть такой планшет для голосования, и они, все члены жюри, выстраивают свою табель, они должны будут выставить такой свой чарт, систему предпочтений. Кто повыше, кто подальше. Соответственно, от самого высокого, самого крутого, по их мнению, до наименее крутого. Вот так они будут их распределять, в порядке своих предпочтений», – отметила Чурикова.

Она добавила, что дальше система, разработанная Алескеровым, будет обрабатывать эти данные и переводить в систему баллов.