Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров

громкий скандал
Аскер Манафов, собкор
20 сентября 2025, 22:38

Тиффани Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, и ее супруг Майкл Булос провели летний отпуск на роскошной яхте, принадлежащей турецкому миллиардеру, ведущему бизнес в сфере нефтедобычи в Ливии. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что Майкл Булос является сыном Массада Булоса, американского предпринимателя ливанского происхождения, известного своей деятельностью в энергетическом секторе Ливии и занимающего в настоящее время пост специального посланника президента США по Африке.

Супруги путешествовали по Французской Ривьере на суперъяхте Phoenix 2, которая принадлежит турецкому миллиардеру Эрджументу Байегану и его супруге Руйе Байеган. Не уточняется, оплачивала ли семья Булос аренду судна, однако известно, что недельная стоимость аренды яхты превышает 1,4 миллиона долларов.

Тиффани Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, и ее супруг Майкл Булос провели летний отпуск на роскошной яхте, принадлежащей турецкому миллиардеру, ведущему бизнес в сфере нефтедобычи в Ливии

Тиффани Трамп — четвертый ребенок нынешнего президента США. Последний раз она вместе с супругом появлялась на официальном приеме, организованном британской королевской семьей. Ее тесть, Массад Булос, сыграл заметную роль в мобилизации арабской диаспоры США на поддержку Трампа во время президентских выборов 2024 года.

После возвращения Трампа в Белый дом Массад Булос был назначен сначала главным советником по вопросам Ближнего Востока, а затем специальным посланником по Африке. Изначально он проводил неформальные встречи с политиками в Ливане, однако в последнее время, по сообщениям западных СМИ, фактически сосредоточил в своих руках контроль над значительной частью африканской бюрократии, вытеснив традиционных американских дипломатов. Этот процесс вызвал обеспокоенность в Госдепартаменте, где опасаются пересечения личных бизнес-интересов Массада Булоса с государственной политикой.

The New York Times утверждает, что Массад Булос провел закрытую встречу с ливийскими чиновниками в Дохе, где пообещал, что администрация Дональда Трампа разморозит десятки миллиардов долларов, заблокированных после свержения Муаммара Каддафи. Взамен часть этих средств должна быть направлена на проекты американских компаний в энергетическом и инфраструктурном секторах Ливии. Аналитики считают, что подобный шаг может вступить в противоречие с наложенными на Ливию санкциями Совета Безопасности ООН.

Кто такой Массад Булос?

Как известно, с октября 2011 года Ливия находится в состоянии гражданской войны и фактически разделена на две части: международно признанное правительство в Триполи и военизированную структуру на востоке под руководством бывшего генерала Халифы Хафтара. В 2019 году между ними вспыхнул масштабный конфликт, в ходе которого Хафтар предпринял попытку захватить Триполи. Турция поддерживает признанное ООН правительство, тогда как Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты оказывают поддержку Хафтару. Противостояние сторон связано в первую очередь с контролем над нефтяными ресурсами Ливии.

Отдых Тиффани и Майкла Булос на яхте Phoenix 2 стал не первым случаем, когда семья Трампа оказалась в центре внимания из-за своего пристрастия к роскошным морским путешествиям. В августе западные СМИ сообщали, что другой зять президента, Джаред Кушнер, арендовал суперъяхту стоимостью 2,5 миллиона долларов у компании, принадлежащей двоюродному брату Майкла Булоса.

