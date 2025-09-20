USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Египет объявил Израиль врагом

Египет объявил Израиль врагом

наш комментарий
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
20 сентября 2025, 22:49

Египетский фактор вновь вышел на передний план ближневосточной политики.

Каир начал практическую подготовку к возможному массовому перемещению жителей сектора Газа в сторону государственной границы Египта. Военный источник, близкий к руководству египетской армии, подтвердил, что подразделения уже получили инструкции на случай чрезвычайной ситуации, включая конкретные процедуры взаимодействия с палестинцами.

Об этом сообщает ливанская газета «Аль-Ахбар».

Подчеркивается, что египетским военнослужащим запрещено открывать огонь по людям, приближающимся к пограничным заграждениям: любые действия должны соответствовать гуманитарным нормам.

Каир начал практическую подготовку к возможному массовому перемещению жителей сектора Газа в сторону государственной границы Египта

На фоне этих сообщений продолжаются переговоры в рамках Комитета по координации безопасности Египта, Израиля и США, где, по информации источников, звучало «полное подтверждение ответственности Израиля за недопущение жителей Газы к КПП Рафах». Египетские представители, однако, пригрозили немедленной военной эскалацией, если поток палестинцев все же устремится к границе.

Согласно словам военного источника, в течение 72 часов Каир готов удвоить численность войск на Синайском полуострове, перебросить сюда тяжелую технику и авиацию, включая зону С, которая в соответствии с прежними соглашениями с Израилем формально является демилитаризованной.

Подчеркивается, что в Каире подобное перемещение рассматривают как прямую угрозу национальной безопасности, требующую совершенно иного уровня военной готовности. По замыслу египетской стороны, демонстрация силы, выражающаяся в отправке подразделений и техники в приграничную полосу, должна сыграть для Иерусалима роль сдерживающего фактора.

Египетским военнослужащим запрещено открывать огонь по людям, приближающимся к пограничным заграждениям

Параллельно Египет фиксирует утечки информации из Израиля о якобы имевшей место контрабанде оружия ХАМАС, осуществленной при помощи беспилотников. В Каире такие сообщения называют «нелогичными и недостоверными», указывая на высокий уровень координации с Израилем в сфере безопасности. По мнению египетской стороны, подобные обвинения, скорее, направлены на создание информационного давления и попытку переложить на Египет часть ответственности за происходящее.

Особое внимание привлекла риторика президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси. На этой неделе, выступая на международном форуме в присутствии десятков арабских и исламских представителей, он впервые позволил себе открыто назвать Израиль «врагом». Хотя само слово «враг» прозвучало только в заключительной части его выступления и было произнесено без акцента на эмоциях, по оценке обозревателя «Аль-Ахбар» Джеки Хоги, оно не было оговоркой или случайным вкраплением. Речь идет о тщательно продуманном сигнале, адресованном Иерусалиму. Сиси, обращаясь к присутствовавшим делегациям, призвал их сформировать «коалицию мира» и указать Израилю «правильный путь», обозначив еврейское государство именно как противника.

Особое внимание привлекла риторика президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси. На этой неделе, выступая на международном форуме в присутствии десятков арабских и исламских представителей, он впервые позволил себе открыто назвать Израиль «врагом»

Таким образом, Египет выстраивает двойную линию поведения: демонстрирует готовность к жестким военным мерам ради собственной безопасности, одновременно формируя политический нарратив, в рамках которого Израиль обозначается как главный источник угрозы региональной стабильности.

Это заявление, сделанное на фоне подготовки к возможному массовому исходу жителей Газы и усиливающегося давления на Египет как посредника, свидетельствует о том, что Каир может перейти в отношении Израиля от сдержанного прагматизма к гораздо более жесткой позиции.

