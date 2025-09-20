USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Права человека напугали иранских агентов

20 сентября 2025, 22:58

Миссия НАТО в Ираке подписала долгосрочное соглашение с Минобороны страны, что вызвало недовольство проиранских группировок, которые усмотрели в этом угрозу своему влиянию, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Соглашение направлено на укрепление возможностей армии и полиции, развитие институтов безопасности и консультирование по вопросам, выходящим за рамки военной сферы, включая государственное управление, борьбу с коррупцией и защиту прав человека.

Проиранские группировки восприняли эти меры как угрозу своей военной и политической роли. Хотя власти Ирака охарактеризовали соглашение как «продвинутое партнерство», источники сообщили, что группировки считают его противоречащим договоренностям с правительством Мухаммеда Шиа ас-Судани, особенно в части прекращения иностранного военного присутствия, что усилило подозрения в скрытых намерениях властей ослабить или распустить эти силы.

По данным источника, некоторые вооруженные группировки, недавно объявленные США террористическими организациями, начали обсуждать меры реагирования на возможные открытые боевые столкновения с американскими силами.

17 сентября Госдепартамент США включил в список террористических организаций ряд иракских вооруженных формирований, которые связаны с Ираном. Согласно документу, в список внесены такие группировки, как «Катаиб Сейид аль-Шухада», «Катаиб имама Али», «Харакат Ансар Аллах аль-Ауфия» и «Харакат Хезболлах ан-Нуджаба».

Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 2732
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 358
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий
20 сентября 2025, 22:49 2222
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны все еще актуально
20 сентября 2025, 14:02 12851
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий
20 сентября 2025, 20:51 2329
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности, все еще актуально
20 сентября 2025, 13:01 6920
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
20 сентября 2025, 22:38 3687
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
20 сентября 2025, 21:29 2897
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
20 сентября 2025, 21:15 2914
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
20 сентября 2025, 21:03 4522
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01

