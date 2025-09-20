Права человека напугали иранских агентов

Миссия НАТО в Ираке подписала долгосрочное соглашение с Минобороны страны, что вызвало недовольство проиранских группировок, которые усмотрели в этом угрозу своему влиянию, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Соглашение направлено на укрепление возможностей армии и полиции, развитие институтов безопасности и консультирование по вопросам, выходящим за рамки военной сферы, включая государственное управление, борьбу с коррупцией и защиту прав человека.

Проиранские группировки восприняли эти меры как угрозу своей военной и политической роли. Хотя власти Ирака охарактеризовали соглашение как «продвинутое партнерство», источники сообщили, что группировки считают его противоречащим договоренностям с правительством Мухаммеда Шиа ас-Судани, особенно в части прекращения иностранного военного присутствия, что усилило подозрения в скрытых намерениях властей ослабить или распустить эти силы.

По данным источника, некоторые вооруженные группировки, недавно объявленные США террористическими организациями, начали обсуждать меры реагирования на возможные открытые боевые столкновения с американскими силами.

17 сентября Госдепартамент США включил в список террористических организаций ряд иракских вооруженных формирований, которые связаны с Ираном. Согласно документу, в список внесены такие группировки, как «Катаиб Сейид аль-Шухада», «Катаиб имама Али», «Харакат Ансар Аллах аль-Ауфия» и «Харакат Хезболлах ан-Нуджаба».