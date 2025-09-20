«Хезболла» продолжает терять людей

Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по автомобилю, которым управлял ополченец шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, сообщает портал Lebanon 24.

По данным источника, инцидент случился в районе города Арнун, на южной трассе между Набатией и Марджаюном. Представитель группировки скончался на месте от полученных ранений.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что ВВС страны ликвидировали бойца «Хезболлы», занимавшегося сбором разведданных о силах израильской армии. Точечный удар был нанесен по автомобилю в районе Арнуна на юге Ливана, указали в ЦАХАЛ.

Накануне в результате ударов израильских беспилотников на юге Ливана погибли еще двое ополченцев «Хезболлы», а при ликвидации одного из них в Тибнине были ранены 11 мирных жителей.