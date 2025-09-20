USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

«Хезболла» продолжает терять людей

20 сентября 2025, 23:27 576

Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по автомобилю, которым управлял ополченец шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, сообщает портал Lebanon 24.

По данным источника, инцидент случился в районе города Арнун, на южной трассе между Набатией и Марджаюном. Представитель группировки скончался на месте от полученных ранений.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что ВВС страны ликвидировали бойца «Хезболлы», занимавшегося сбором разведданных о силах израильской армии. Точечный удар был нанесен по автомобилю в районе Арнуна на юге Ливана, указали в ЦАХАЛ.

Накануне в результате ударов израильских беспилотников на юге Ливана погибли еще двое ополченцев «Хезболлы», а при ликвидации одного из них в Тибнине были ранены 11 мирных жителей.

Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 2735
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 359
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий
20 сентября 2025, 22:49 2222
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны все еще актуально
20 сентября 2025, 14:02 12852
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий
20 сентября 2025, 20:51 2330
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности, все еще актуально
20 сентября 2025, 13:01 6920
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
20 сентября 2025, 22:38 3687
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
20 сентября 2025, 21:29 2898
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
20 сентября 2025, 21:15 2914
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
20 сентября 2025, 21:03 4522
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 12145

ЭТО ВАЖНО

Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 2735
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 359
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий
20 сентября 2025, 22:49 2222
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны все еще актуально
20 сентября 2025, 14:02 12852
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий
20 сентября 2025, 20:51 2330
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности, все еще актуально
20 сентября 2025, 13:01 6920
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
20 сентября 2025, 22:38 3687
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
20 сентября 2025, 21:29 2898
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
20 сентября 2025, 21:15 2914
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
20 сентября 2025, 21:03 4522
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 12145
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться