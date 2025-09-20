Протестующие прорываются на вечеринку Нетаньяху

В Израиле снова проходят массовые антиправительственные демонстрации. Участники акций, проходящих в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме, требуют заключения сделки с ХАМАС и освобождения заложников. Кроме того, протестующие призвали президента США Трампа положить конец войне и спасти похищенных.

В то же время сотни демонстрантов ворвались в здание в городе Кфар-Саба в центральной части страны, где проходит мероприятие по случаю еврейского Нового года с участием членов партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Сообщается, что полиция пытается оттеснить протестующих.