В Гааге протесты правых переросли в хаос

Акция правых националистов в Гааге примерно за месяц до выборов в Нидерландах переросла в столкновения с полицией, сообщает Associated Press.



«Шокирующие и странные кадры насилия в Гааге после того, как демонстрация вышла из-под контроля», – написал премьер-министр страны Дик Схоф в соцсети X.

При этом он назвал «абсолютно неприемлемыми» действия участников протеста.

Агентство отмечает, что полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона протестующих, которые забрасывали правоохранителей предметами и подожгли полицейскую машину.

Кроме того, был атакован офис партии «Демократы 66». Лидер партии Роб Йеттен в соцсети X осудил действия демонстрантов, заявив, что «мы никогда не позволим экстремистам-протестующим забрать у нас нашу прекрасную страну».

По данным The Guardian, в акции приняли участие тысячи человек. Небольшая группа протестующих попыталась пройти к зданию парламента, но была остановлена полицией.

Демонстранты требовали ужесточения политики по предоставлению убежища беженцам.