USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

В Гааге протесты правых переросли в хаос

видео
20 сентября 2025, 23:58 563

Акция правых националистов в Гааге примерно за месяц до выборов в Нидерландах переросла в столкновения с полицией, сообщает Associated Press.

«Шокирующие и странные кадры насилия в Гааге после того, как демонстрация вышла из-под контроля», – написал премьер-министр страны Дик Схоф в соцсети X.

При этом он назвал «абсолютно неприемлемыми» действия участников протеста.

Агентство отмечает, что полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона протестующих, которые забрасывали правоохранителей предметами и подожгли полицейскую машину.

Кроме того, был атакован офис партии «Демократы 66». Лидер партии Роб Йеттен в соцсети X осудил действия демонстрантов, заявив, что «мы никогда не позволим экстремистам-протестующим забрать у нас нашу прекрасную страну».

По данным The Guardian, в акции приняли участие тысячи человек. Небольшая группа протестующих попыталась пройти к зданию парламента, но была остановлена полицией.

Демонстранты требовали ужесточения политики по предоставлению убежища беженцам.

Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 2738
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 360
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий
20 сентября 2025, 22:49 2224
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны все еще актуально
20 сентября 2025, 14:02 12854
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий
20 сентября 2025, 20:51 2332
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности, все еще актуально
20 сентября 2025, 13:01 6920
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
20 сентября 2025, 22:38 3688
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
20 сентября 2025, 21:29 2899
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
20 сентября 2025, 21:15 2916
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
20 сентября 2025, 21:03 4523
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 12148

ЭТО ВАЖНО

Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 2738
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 360
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий
20 сентября 2025, 22:49 2224
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны все еще актуально
20 сентября 2025, 14:02 12854
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий
20 сентября 2025, 20:51 2332
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности, все еще актуально
20 сентября 2025, 13:01 6920
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
20 сентября 2025, 22:38 3688
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
20 сентября 2025, 21:29 2899
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
20 сентября 2025, 21:15 2916
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Россиян массово допрашивают в Казахстане
20 сентября 2025, 21:03 4523
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 12148
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться