Европа не будет спрашивать Россию

Европа не планирует учитывать интересы России при формировании гарантий безопасности для Киева и готовится к возможной военной эскалации в Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

В интервью Guardian Стубб отметил, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу лишь после достижения соглашения между Москвой и Киевом, при этом подчеркнув, что Россия не сможет наложить вето на их формат.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», – указал Стубб.

Кроме того, президент в ответ на вопрос издания о том, означают ли эти гарантии готовность Европы участвовать в возможной военной эскалации на Украине, подтвердил, что именно в этом и заключается их суть.

Ранее в Париже прошла встреча участников «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита Макрон сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить в Украине силы сдерживания после установления режима прекращения огня.