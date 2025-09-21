USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Европа не будет спрашивать Россию

Европа не планирует учитывать интересы России при формировании гарантий безопасности для Киева и готовится к возможной военной эскалации в Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

В интервью Guardian Стубб отметил, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу лишь после достижения соглашения между Москвой и Киевом, при этом подчеркнув, что Россия не сможет наложить вето на их формат.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», – указал Стубб.

Кроме того, президент в ответ на вопрос издания о том, означают ли эти гарантии готовность Европы участвовать в возможной военной эскалации на Украине, подтвердил, что именно в этом и заключается их суть.

Ранее в Париже прошла встреча участников «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита Макрон сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить в Украине силы сдерживания после установления режима прекращения огня.

Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Египет объявил Израиль врагом
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Макрон награждает за кровь и руины
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Россиян массово допрашивают в Казахстане
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
