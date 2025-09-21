Переизбрали Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно предварительным результатам электронного голосования, переизбран главой правящей партии «Гражданский договор» на съезде, прошедшем в субботу. Об этом сообщила представитель партии Анушик Аветян.

«Мы завершили предварительный электронный подсчет, согласно которому председателем правления избран Никол Пашинян с 785 голосами», – заявила Аветян.

По ее словам, также запланирован ручной пересчет голосов, а итоги голосования могут быть оспорены в течение суток.

«Если жалоб мы не получим, то результаты ручного пересчета голосов будут признаны окончательными», – пояснила представитель партии.