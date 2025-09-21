USD 1.7000
Переизбрали Пашиняна

01:31 1081

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно предварительным результатам электронного голосования, переизбран главой правящей партии «Гражданский договор» на съезде, прошедшем в субботу. Об этом сообщила представитель партии Анушик Аветян.

«Мы завершили предварительный электронный подсчет, согласно которому председателем правления избран Никол Пашинян с 785 голосами», – заявила Аветян.

По ее словам, также запланирован ручной пересчет голосов, а итоги голосования могут быть оспорены в течение суток.

«Если жалоб мы не получим, то результаты ручного пересчета голосов будут признаны окончательными», – пояснила представитель партии.

Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 2438
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 4049
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 3708
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 1219
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий
20 сентября 2025, 22:49 2953
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны все еще актуально
20 сентября 2025, 14:02 13483
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий
20 сентября 2025, 20:51 2603
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности, все еще актуально
20 сентября 2025, 13:01 7117
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
20 сентября 2025, 22:38 4740
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
20 сентября 2025, 21:29 3301
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
20 сентября 2025, 21:15 3343

