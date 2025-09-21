Трамп любит богатых и не любит умных

Дональд Трамп продолжает не покладая рук трудиться над тем, чтобы сделать Америку великой. Последняя президентская инициатива заключается в продаже «золотых» и «платиновых» «карт Трампа», которые предоставят зажиточным иностранцам вид на жительство в США, и одновременное безумное повышение платы за трудовую визу для высококвалифицированных специалистов. Что такое «золотая карта Трампа»? Отныне, уплатив миллион долларов, гражданин какой-либо страны, желающий поселиться в Штатах, получит вид на жительство по ускоренной процедуре. Если же в его услугах заинтересована какая-то компания, ускоренная процедура обойдется ей в два миллиона. «Платиновая» карта стоит пять миллионов, и за эту сумму можно будет находиться в США до 270 дней, не платя налоги на доходы, полученные за пределами страны. В общем, богатенькие буратины, платите деньги – и «велкам». Очевидно, это новшество может заинтересовать в первую и едва не единственную очередь людей, которые денег не считают. Наверное, такие найдутся.

А вот с другой категорией, которую коснутся трамповские нововведения, очевидно, будут большие проблемы. С 21 сентября за трудовую визу категории H1B нужно будет платить 100 тысяч долларов в год. По этой категории в Штаты заезжали высококвалифицированные специалисты: IT-разработчики, инженеры и аналитики, инженеры в области электроники, механики и строительства, финансисты и аудиторы, медики, юристы, маркетологи, архитекторы, преподаватели и ученые. Виза выдавалась на три года с правом продления до шести лет и обходилась нанимателю от 215 до, максимум, полутора тысяч долларов в год. Теперь, как уже сказано выше, нужный человек с мозгами обойдется компании-нанимателю в сто тысяч в год. Эта мера, считают в Белом доме, вынудит работодателей первостепенное внимание уделять своим, американским кадрам. Но даже поверхностный анализ показывает, что негативные последствия не заставят себя ждать. Во-первых, жалко стартапы, университеты и малый бизнес: откуда им взять огромные средства для найма нужных специалистов? Большие корпорации тоже не станут заморачиваться с лишними расходами, а предпочтут расширять аутсорсинговые контракты, когда работник не едет в США, а выполняет свои функции удаленно. Само по себе уменьшение предложения специалистов на рынке труда ведет к росту расходов на заработные платы, что также бьет по бизнесу. «Мозги», не встречая радостного приема в Америке, потекут в другие страны.