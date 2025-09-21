Мадуро сделал предложение Трампу

После первого удара США по венесуэльскому судну, которое, по словам Трампа, перевозило наркоторговцев, Мадуро направил письмо американскому лидеру.

В послании он предложил наладить прямой и открытый диалог через спецпосланника США Ричарда Гренелла, отметив, что спорные вопросы можно обсуждать напрямую, чтобы избежать искажений в СМИ. Мадуро категорично отверг обвинения в причастности Венесуэлы к международной наркоторговле, подчеркнув, что только 5% наркотиков из Колумбии проходят через страну, и 70% из них перехватываются венесуэльскими силами. Он также заявил, что ни один из погибших при американском ударе по судну не был связан с бандой Tren de Aragua, как утверждали в Вашингтоне.

Письмо датировано 6 сентября — через четыре дня после удара США. В ответ Трамп пригрозил Венесуэле «бесчисленными последствиями», если страна не примет всех выдворенных. При этом США наращивают военное присутствие в южной части Карибского моря, отправив туда семь военных кораблей, атомную подводную лодку и истребители F-35.

Мадуро подчеркнул эффективность переговорного канала через Гренелла, который помог организовать депортацию венесуэльских граждан из США и освободить семерых американцев, включая ветерана ВВС Джо Сент-Клера, находившегося в Венесуэле с ноября 2024 года.

Эксперты считают, что обе стороны не заинтересованы в открытом конфликте, однако усиление военного присутствия повышает риск случайных инцидентов. По их мнению, США пытаются подтолкнуть венесуэльскую оппозицию к смене власти, но такая стратегия ранее не принесла результатов.