USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Мадуро сделал предложение Трампу

01:55 746

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил начать прямые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, отвергнув обвинения Вашингтона в причастности страны к крупному наркотрафику, сообщает Reuters.

После первого удара США по венесуэльскому судну, которое, по словам Трампа, перевозило наркоторговцев, Мадуро направил письмо американскому лидеру.

В послании он предложил наладить прямой и открытый диалог через спецпосланника США Ричарда Гренелла, отметив, что спорные вопросы можно обсуждать напрямую, чтобы избежать искажений в СМИ. Мадуро категорично отверг обвинения в причастности Венесуэлы к международной наркоторговле, подчеркнув, что только 5% наркотиков из Колумбии проходят через страну, и 70% из них перехватываются венесуэльскими силами. Он также заявил, что ни один из погибших при американском ударе по судну не был связан с бандой Tren de Aragua, как утверждали в Вашингтоне.

Письмо датировано 6 сентября — через четыре дня после удара США. В ответ Трамп пригрозил Венесуэле «бесчисленными последствиями», если страна не примет всех выдворенных. При этом США наращивают военное присутствие в южной части Карибского моря, отправив туда семь военных кораблей, атомную подводную лодку и истребители F-35.

Мадуро подчеркнул эффективность переговорного канала через Гренелла, который помог организовать депортацию венесуэльских граждан из США и освободить семерых американцев, включая ветерана ВВС Джо Сент-Клера, находившегося в Венесуэле с ноября 2024 года.

Эксперты считают, что обе стороны не заинтересованы в открытом конфликте, однако усиление военного присутствия повышает риск случайных инцидентов. По их мнению, США пытаются подтолкнуть венесуэльскую оппозицию к смене власти, но такая стратегия ранее не принесла результатов.

Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 2442
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 4049
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 3711
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 1220
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий
20 сентября 2025, 22:49 2954
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны все еще актуально
20 сентября 2025, 14:02 13485
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий
20 сентября 2025, 20:51 2604
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности, все еще актуально
20 сентября 2025, 13:01 7117
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
20 сентября 2025, 22:38 4740
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
20 сентября 2025, 21:29 3302
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
20 сентября 2025, 21:15 3343

ЭТО ВАЖНО

Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 2442
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 4049
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 3711
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 1220
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий
20 сентября 2025, 22:49 2954
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны все еще актуально
20 сентября 2025, 14:02 13485
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий
20 сентября 2025, 20:51 2604
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку
Партнер SOCAR в Израиле заключил неожиданную сделку наши подробности, все еще актуально
20 сентября 2025, 13:01 7117
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров
Дочь Трампа на яхте турецких миллиардеров громкий скандал
20 сентября 2025, 22:38 4740
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
Польша и Румыния вооружаются «турецкими глазами» против России
20 сентября 2025, 21:29 3302
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
Российская угроза: вначале Украина, теперь Финляндия
20 сентября 2025, 21:15 3343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться