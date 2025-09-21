Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира

В ноябре в испанском Линаресе пройдет командный чемпионат мира по шахматам среди женщин.
В нем примут участие 12 стран: хозяева (Испания); четыре лучшие команды прошлого командного ЧМ, прошедшего в 2023 году (Грузия, Франция, Казахстан, США); шесть сборных, которые отобраны по рейтингу (Китай, Украина, Перу, Египет, Индия и команда ФИДЕ); одна команда, которую должен номинировать президент ФИДЕ.
Глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович предложил провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира. В нем примут участие сборные Азербайджана и Узбекистана. Встреча состоится в Баку в начале ноября.
Команды сыграют на пяти досках по Шевенингенской системе. То есть каждая шахматистка сборной Азербайджана по разу сыграет со всеми пятью соперницами из Узбекистана. Какая команда наберет в сумме больше очков, та и сыграет в Линаресе с 18 по 23 ноября. Контроль времени в стыковом матче будет такой же, как и на чемпионате мира - 45 минут на каждую партию плюс 30 секунд за каждый ход.
На самом чемпионате мира 12 команд будут поделены на две группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучших коллектива выйдут в четвертьфинал.
Но до матча с Узбекистаном женскую сборную Азербайджана, а также и мужскую, ждет командный чемпионат Европы, который пройдет в Батуми с 4 по 15 октября. Два года назад в черногорской Будве наши шахматистки впервые в истории завоевали серебряные медали. А до этого дважды подряд брали бронзу.
В какой форме сейчас пребывают игроки сборной Азербайджана? На завершившемся на днях в Самарканде престижном и важном турнире Grand Swiss Open лучшей среди наших была Ульвия Фаталиева, набравшая в 11 турах 7 очков и отставшая лишь на очко от победительницы - Вайшали Рамешбабу из Индии. Ульвия в итоге заняла 6-е место.
Турнир в Узбекистане можно считать успешным и для Ханым Баладжаевой, в активе которой 6 очков. Она после затяжного кризиса значительно улучшила свой рейтинг.
В мужских соревнованиях лучшим среди представителей Азербайджана был Шахрияр Мамедъяров. С 7 очками он, как и Ульвия Фаталиева, отстал от победителя (нидерландца Аниша Гири) на одно очко, а от первой тройки - на пол-очка.
Неплохо сыграл Рауф Мамедов, набравший 6 очков. Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы выступили хуже.
Составы сборных Азербайджана для участия на чемпионате Европы уже объявлены.
Мужчины. Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы и Эльтадж Сафарли. Капитан - Теймур Раджабов.
Женщины. Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Аян Аллахвердиева. Капитан - Илаха Гадымова. Тренер - Ниджат Абасов.