Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира

В нем примут участие 12 стран: хозяева (Испания); четыре лучшие команды прошлого командного ЧМ, прошедшего в 2023 году (Грузия, Франция, Казахстан, США); шесть сборных, которые отобраны по рейтингу (Китай, Украина, Перу, Египет, Индия и команда ФИДЕ); одна команда, которую должен номинировать президент ФИДЕ.

Глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович предложил провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира. В нем примут участие сборные Азербайджана и Узбекистана. Встреча состоится в Баку в начале ноября.

Команды сыграют на пяти досках по Шевенингенской системе. То есть каждая шахматистка сборной Азербайджана по разу сыграет со всеми пятью соперницами из Узбекистана. Какая команда наберет в сумме больше очков, та и сыграет в Линаресе с 18 по 23 ноября. Контроль времени в стыковом матче будет такой же, как и на чемпионате мира - 45 минут на каждую партию плюс 30 секунд за каждый ход.