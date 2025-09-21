Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм

Позже, разговаривая с журналистами возле Белого дома, Трамп заявил: «Если они этого не сделают, вы узнаете, что сделаю я».

Авиабаза Баграм расположена в 60 км к северо-западу от Кабула. Аэродром, построенный в 1950-х, в период советской кампании 1979–1989 годов, стал основной военной базой для ВВС СССР. Когда США ввели войска в Афганистан, Баграм перешел под контроль Вашингтона. В 2012 году через Баграм прошли более 100 тыс. военнослужащих США. Сейчас она находится под управлением Минобороны Афганистана.

Трамп 19 сентября на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что США пытаются вернуть базу, назвав ее «одной из самых мощных в мире с точки зрения прочности и длины взлетно-посадочной полосы». Кроме того, отметил президент США, объект находится в часе езды от места, «где Китай производит свое ядерное оружие». Он вновь раскритиковал администрацию своего предшественника Джо Байдена за вывод войск из Афганистана, охарактеризовав это как «полную катастрофу». На следующий день Трамп сообщил, что США ведут с Афганистаном переговоры. По данным The Wall Street Journal, речь идет о восстановлении небольшого военного контингента США на авиабазе Баграм в качестве плацдарма для контртеррористических операций. В то же время МИД Афганистана отклонил призыв Трампа. «Афганцы на протяжении всей истории никогда не соглашались с военным присутствием, и эта возможность была полностью исключена во время переговоров и заключения соглашения в Дохе», — заявил представитель ведомства Закир Джалали, но добавил, что Кабул готов к взаимодействию по вопросам политики и экономики. Между США и «Талибаном» нет официальных дипломатических отношений, но стороны проводили переговоры о заложниках.