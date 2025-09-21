USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы

09:34 1172

Президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в поместье Маунт-Вернон в Вирджинии, в очередной раз заявил, что европейские страны должны отказаться от российской нефти.

«Европейцы покупают нефть у России, чего не должно быть, верно? Не думаю, что это будет продолжаться еще долго», — сказал президент США.

Трамп также обратился к постоянному представителю США при НАТО Мэтту Уитакеру со словами: «Эй, Мэтт, им [странам Европы] нужно прекратить покупать нефть у России. Поговори с ними, пожалуйста», добавив, что «Мэтт больше не допустит этого».

Говоря о войне России против Украины, Трамп снова заявил, что разочарован российским президентом Владимиром Путиным. Несколько дней назад Трамп назвал отсутствие урегулирования «самым большим разочарованием» и сказал, что Путин «подвел» его. В Кремле после этого заявили, что Путин «прилагает усилия для решения конфликта политико-дипломатическим путем».

Трамп на этой неделе потребовал от стран НАТО и ЕС полностью прекратить закупки российской нефти, так как это, по его мнению, несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Он заявил, что санкции, введенные Европой против Москвы и российских чиновников, «недостаточно жесткие».

Несколько дней назад Трамп в письме союзникам по НАТО сообщил, что готов к «серьезным санкциям» в отношении России, если те откажутся от российских энергоносителей. Большинство стран Европы сократили или прекратили импорт, но несколько стран — членов НАТО, включая Венгрию и Турцию, продолжают их покупать. Также Соединенные Штаты призвали партнеров по G7 ввести высокие пошлины на товары из Индии и Китая, крупнейших покупателей нефти.

Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 173
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 347
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения
01:37 3468
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 15587
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
09:34 1173
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
08:45 1358
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
04:57 3764
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 7449
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 5608
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 6078
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 3709

ЭТО ВАЖНО

Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 173
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 347
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения
01:37 3468
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 15587
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
09:34 1173
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
08:45 1358
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
04:57 3764
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 7449
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 5608
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 6078
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 3709
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться