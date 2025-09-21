«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы

«Европейцы покупают нефть у России, чего не должно быть, верно? Не думаю, что это будет продолжаться еще долго», — сказал президент США.

Президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в поместье Маунт-Вернон в Вирджинии, в очередной раз заявил, что европейские страны должны отказаться от российской нефти.

Трамп также обратился к постоянному представителю США при НАТО Мэтту Уитакеру со словами: «Эй, Мэтт, им [странам Европы] нужно прекратить покупать нефть у России. Поговори с ними, пожалуйста», добавив, что «Мэтт больше не допустит этого».

Говоря о войне России против Украины, Трамп снова заявил, что разочарован российским президентом Владимиром Путиным. Несколько дней назад Трамп назвал отсутствие урегулирования «самым большим разочарованием» и сказал, что Путин «подвел» его. В Кремле после этого заявили, что Путин «прилагает усилия для решения конфликта политико-дипломатическим путем».

Трамп на этой неделе потребовал от стран НАТО и ЕС полностью прекратить закупки российской нефти, так как это, по его мнению, несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Он заявил, что санкции, введенные Европой против Москвы и российских чиновников, «недостаточно жесткие».

Несколько дней назад Трамп в письме союзникам по НАТО сообщил, что готов к «серьезным санкциям» в отношении России, если те откажутся от российских энергоносителей. Большинство стран Европы сократили или прекратили импорт, но несколько стран — членов НАТО, включая Венгрию и Турцию, продолжают их покупать. Также Соединенные Штаты призвали партнеров по G7 ввести высокие пошлины на товары из Индии и Китая, крупнейших покупателей нефти.