Британия готовится сегодня признать Палестину и ввести санкции против ХАМАС

В заявлении Стармер подвергнет критике Израиль, заявив, что тот не выполнил требования о прекращении боевых действий.

Ожидается, что во второй половине дня в воскресенье, 21 сентября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделает заявление о признании Палестины как государства, сообщает BBC.

Несколько западных стран – Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Бельгия – в течение лета заявляли, что признают палестинское государство во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается на будущей неделе. В субботу к этим странам присоединилась и Португалия.

Администрация Трампа в США выступает против этого шага, также его критикует Израиль. Британская оппозиционная Консервативная партия также критиковала Стармера за решение о признании Палестины.

Кроме того, по данным британской The Telegraph, Стармер параллельно объявит о введении новых санкций против ХАМАС. Санкции будут первой конкретной мерой, принятой лейбористским правительством против ХАМАС, отмечает издание.